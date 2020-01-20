逼吳斯懷2／1前辭職　藍中生代「拱朱立倫選黨主席」原因曝光

圖文／鏡週刊

國民黨大選潰敗後，黨主席吳敦義黯然下台，黨內人心浮動，陷入群龍無首的慌亂狀態，面對還有2個月的黨務空窗期，多名青壯派立委力拱前新北市長朱立倫等大咖接班黨務，改造國民黨，但不分區立委吳斯懷引起的「紅統」爭議至今餘波盪漾，成為藍營未來改革的最大魔咒。

敗選後第4天，國民黨公布敗選檢討報告，內容指出這次的不分區立委提名過程，被外界認為提出有爭議性人選，引起黨內外批評聲浪，最後造成選民分裂投票，重創選情。這份報告間接揭露出，藍營內部對於吳斯懷的不滿，在選前僅是隱而未發，選後至今「下架吳斯懷」的聲浪四起，更有一群中生代人馬私下串連，醞釀逼吳在2月1日立委就職前辭職。

藍營人士表示，力主吳斯懷進入不分區立委名單的黃復興黨部，是未來黨主席必須面對的改革最大難題，因此，即便青壯派人馬陸續力促朱立倫勇於承擔，但朱的主觀意願才是最後關鍵。

知情人士透露，親朱人馬內部目前分為二派意見，一派力挺朱參選，並醞釀替他整合潛在對手，另一派則趨近保守，建議朱再評估局勢，導致「朱現在還在猶豫，沒有做最後決定。」



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