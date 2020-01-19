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全球首富換人當！他專賣有錢人奢侈品　身家3.5兆登富比士第一

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奢侈品巨頭LVMH集團執行長的阿諾特（Bernard Arnault）成了新全球首富。（翻攝自Wikipedia）

圖文／鏡週刊

美國《富比士》（Forbes）雜誌公布最新富豪排行，全球首富換人當，LVMH集團執行長阿諾特（Bernard Arnault）以身家1,170億美金（約新台幣3.5兆）超越亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成新世界首富。

《富比士》指出，因亞馬遜股價下跌了0.7%，貝佐斯的資產縮水了7.6億美元，讓他以淨資產1,156億美金（約新台幣3.47兆）跌下全球首富的寶座，成了全球排行第二名的富豪。

亞馬遜創辦人貝佐斯因亞馬遜股價微幅下跌，導致其資產縮水，跌下全球首富寶座。（flickr／Seattle City Council）

新任世界首富為奢侈品巨頭LVMH集團執行長的阿諾特（Bernard Arnault），上週五LVMH股價小幅上升了0.7%，使阿諾特淨資產增加了19億美金，其身價來到1,170億元美金，與貝佐斯以14億美金（約新台幣420億）之差，成了世界首富。

請繼續往下閱讀...

目前，微軟創辦人比爾蓋茲仍穩居世界第三富豪寶座，和首富阿諾特相差70億。不過，要是之前比爾蓋茲未慈善捐助358億美元（約新台幣1.07兆），仍會遠遠較前兩位還富有。由於目前阿諾特和貝佐斯的資產僅相差14億美金，預估未來兩人將會不時輪著當全球首富。


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