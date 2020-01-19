「對不起！大家嚇出冷汗了」蔡英文高雄感恩餐會　捧陳菊：「打不倒的人」　

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

總統蔡英文、準副總統賴清德19日南下高雄出席民進黨高屏感恩餐會，向選舉團隊致意，現場席開70桌。蔡英文致詞中特別提到這次勝選，證明總統府秘書長陳菊「打不倒的人」，此外還感性向台下團隊道歉：「有時候嚇得大家冷汗都出來了！」

▲總統蔡英文、準副總統賴清德及總統府祕書長陳菊出席高屏感恩餐會。（圖／記者許宥孺翻攝）

2020大選，民進黨大獲全勝，蔡英文獲817萬票，設下「小英障礙」，而高雄市8位區域立委「全壘打」全數連任成功，屏東縣更有民進黨首位山地原住民立委伍麗華。為了向選舉團隊致意，蔡英文19日特別南下出席「民進黨高屏感恩餐會」，民進黨高雄、屏東兩地民代、志工均受邀參加。

▲總統蔡英文出席民進黨高屏感恩餐會。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡英文高雄競總主委管碧玲受訪時轉述，總統蔡英文表示，這一年競選感受最深的就是總統府秘書長陳菊，因為2018年選舉沒有成功接班，過程還遭受抹黑跟攻擊，這場選舉也證明了「陳菊是打不倒的人」。

▲總統府秘書長陳菊。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡英文在台上感性表示，「一路走來備極艱辛」，在執政這條路上，要向大家說「對不起啦」！蔡英文執政這條路上，有時候嚇得大家冷汗都出來了！在執政過程中，當然有驚滔駭浪的時候，但總算交出一些成績單，讓人民覺得民進黨是勇於改革的。

▲準副總統賴清德。（圖／記者許宥孺翻攝）

將選舉團隊謝過一輪之後，最後蔡英文指向身旁的賴清德表示，「我們兩個都初選過，但是我們兩個替台灣政治立下一個典範，就是民進黨是可以競爭的」。



►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

網歪樓滅「韓國瑜」刺青搞笑求解 醫生說話了！「雷射割草」至少1年

葉匡時猛批「罷韓省1200億說」可悲！ 苦苓臉書最新反擊嗆：把話說清楚