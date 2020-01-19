誰接國民黨主席？柯文哲：想接的人很多「夭鬼假細禮」

▲柯文哲。（資料照／記者黃國霖攝）



政治中心／綜合報導

國民黨2020慘敗，內部傳出要效法2008年民進黨敗選模式，找鴻海集團創辦人郭台銘接黨主席，用企業經營模式重振國民黨。對此，目前正在歐洲參訪的台北市長柯文哲表示，國民黨現在跟民進黨2008的局面不同，況且內部還是有人想接黨主席，只是「夭鬼假細禮」。

柯文哲指出，民進黨2008年選輸，當時四大天王沒有人願意出來接黨主席，所以才給蔡英文接，但目前國民黨想接的人很多，但大家「夭鬼假細禮」，不敢跳出來說我要選，跟民進黨2008不一樣。

柯文哲也說，國民黨重複過去失敗經驗不會成功，國民黨需要一個新的思維，現在國民黨的局面，每個都說「我不想當」，那這樣找一個全新邏輯進來才有機會。

此外，柯文哲也提到，比較可惜的是，如果韓國瑜不去選總統，他有機會改變國民黨，「不過他現在能量損耗太多，所以只能說，唉！不干我們的事，國民黨加油啦！」

其他人也看了這些...

► 資深中常委反撲「倒吳」！林榮德為國民黨代理黨主席

► 吳敦義指定！曾銘宗代理國民黨秘書長負責黨務運作

更多相關新聞...

► 國民黨衝突現場！「青黨行動」高喊老人下台...與黨工互嗆後直接開打

► 吳敦義提案曾銘宗接代理主席遭中常會否決



► 一定可以重新站起來的！