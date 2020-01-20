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春節吃得對　慢性病人健康不打烊安心過好年

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▲奇美醫學中心家庭醫學部醫師蔡宜璇表示，對慢性病人者來說，過年期間除要注意飲食外，也需要遵照醫囑規律服藥，並保持規律生活作息。（圖／記者林悅翻攝）

▲奇美醫學中心家庭醫學部醫師蔡宜璇表示，對慢性病人者來說，過年期間除要注意飲食外，也需要遵照醫囑規律服藥，並保持規律生活作息。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

春節時各種應景食物供不應求，桌上免不了大魚大肉；另外傳統習俗上過年不要吃藥的觀念等，這對於慢性病病人來說，都可能造成過年期間，因飲食及用藥狀況不當，而造成出現慢性病控制不佳，甚至有急性症狀出現，對慢性病人者來說，過年期間除要注意飲食外，也需要遵照醫囑規律服藥，並保持規律生活作息。

奇美醫學中心家庭醫學部醫師蔡宜璇舉案例指出，1名64歲女性，本身有高血壓、糖尿病及高血脂，長期於奇美醫學中心家庭醫學部門診定期追蹤治療，病情控制穩定。惟某一年農曆春節後回診，於回診抽血檢查時，發現原本控制良好的血糖及血脂皆明顯升高，細問下才發現，過年期間因為各地親戚都回老家相聚，好不熱鬧，約了非常多次聚餐，餐餐澎湃，大魚大肉又有海鮮；又因為本身就很喜歡吃糕餅瓜子蜜餞等零嘴點心，想說過年應景一下吃一些沒關係，就多吃了一點……。

請繼續往下閱讀...

另名70歲男子，本身有高血壓，血壓大多控制在適當的範圍，某一年的農曆春節後醫院開診第一天看診，自述有點頭暈，在家量測發現收縮壓都高至160-170mmHg，因為是從來沒有過的數字，所以他很擔心，經詢問後才發現，病人因為過年期間才發現藥物不足，又找不到慢箋，結果過年期間幾乎沒吃到血壓藥，這兩天人就開始不太舒服，一量才發現血壓也竄高。

蔡宜璇醫師說，春節假期，家人團聚時常會有豐盛筵席，也有很多好吃的零食，在享受美食的同時，有許多要注意的地方。第一：要注意不要過度吃入高油、高鹽、高糖、過度加工或醃漬的食物，例如常見的火鍋湯頭、醬料、丸子、豬皮、動物內臟、油酥、蹄膀、香腸、發糕、蘿蔔糕、糖果、中西式甜點、汽水等，皆不宜食用過多。第二：過年期間也要避免過量肉類的攝取，若真要吃肉類的話可多選擇白肉（雞、鴨、鵝、魚肉）。第三：許多人過年常吃的零嘴像開心果、葵花子、南瓜子等等，雖然健康但熱量不低，不宜食用過多。第四：記得「天天五蔬果」的原則，要盡量多攝取新鮮蔬菜及高纖食物，1天至蔬菜3份及水果2份。第五：過年時常會有喝酒場合，但酒精會與部分藥物有交互作用，可能為延長或縮短藥物作用時間，造成慢性疾病控制不佳，因此慢性病人者更應注意不宜過度飲酒。最後：不管是不是自己烹調，最好多以清蒸、水煮、涼拌等方式來減少烹調時的用油，而選用油脂時可盡量選擇不飽和脂肪酸，例如橄欖油、葵花油等。

▲奇美醫學中心家庭醫學部醫師蔡宜璇表示，對慢性病人者來說，過年期間除要注意飲食外，也需要遵照醫囑規律服藥，並保持規律生活作息。（圖／記者林悅翻攝）

春節期間，慢性病人仍應按照醫囑規律服藥，切勿任意自行調整藥物更甚至是停藥。因此，在過年前，慢性病人應該趕快檢視自己的用藥是否還足夠，若發覺有藥物不足的情形，應盡快在過年前準備足夠藥量，要至少能維持到醫院開診日，避免過年期間醫院放假，自己用藥也跟著放假，造成慢性疾病控制不佳。若持慢性連續處方箋的病人，更應該注意領藥時間。特別是有些慢性疾病，會需要常備一些緊急時須使用的藥物如：緩解心絞痛的硝酸甘油（NTG）舌下錠、氣喘發作時所需的支氣管擴張劑等等，這些更是一定要事先備足的，若對藥物服用上有任何問題，建議過年前可與原本的醫師討論及諮詢。

另外，定期監測對慢性病人者非常重要，就算是過年期間也應持續量測，例如高血壓及糖尿病人者在家應自行規律測量血壓/血糖並記錄，若發現劇烈變化或異常，則建議就醫。

值得一提的是，春節期間也是國人出外甚至出國遊玩的時機。對於慢性病人來說，即使出外遊玩，仍需要記得帶齊所有的用藥並準備足夠的藥量，有需要的話可以提前領藥。也不要因為出門在外，就任意以其他飲料（茶、牛奶、可樂）來服用藥品，仍建議與白開水一起服用。而出國有時會有時差的問題，若擔心會忘記及干擾規律用藥時間，可以考慮使用鬧鐘提醒，若有任何服藥上的問題，亦可提前回診諮詢。

此外，春節期間慢性病人仍建議要保持正常生活作息、避免熬夜，並維持規律運動的習慣。根據國民健康署建議，成人運動量為每週5次，每次累積30分鐘以上的中等費力活動，達到「微喘但仍可交談」的運動強度，以保持身心健康。蔡宜璇醫師表示，掌握好以上原則，享受難能可貴的輕鬆和相聚時刻，慢性病人也能過個順心健康的好年！

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