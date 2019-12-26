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文具老牌新面貌！「利百代」推美食餐廳　洗版景點曝光

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▲文具老牌「利百代」農曆年前即將推出文創館，裡頭「義百代餐館」搶先試營運，吸引許多民眾朝聖。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者陳珊珊／採訪報導

文具老牌「利百代」即將推出文創館，裡面有一間美食餐廳搶先試營運，讓民眾好拍又好吃，ETtoday記者帶大家直擊掀起熱烈討論的「義百代餐館」，一探究竟必點、必嚐鮮的特色料理！

▲▼ 。（圖／利百代提供）

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▲文具老牌「利百代」即將推出文創館，美食餐廳「義百代餐館」搶先試營運。（圖／ETtoday）

走進「義百代餐館」，工業風格空間加上木質桌椅，增添了文青氣息，吸引許多民眾搶先朝聖。用餐民眾說：「因為喜歡吃辣，看見菜單上有剝皮辣椒義大利麵，覺得這口味很特別，所以點來試試看，真的好吃」。

▲▼ 。（圖／利百代提供）

▲「義百代餐館」提供豐富餐點，選擇相當多元。（圖／ETtoday）

民眾表示，「我覺得他的燉飯還滿好吃的，因為太陽蛋的口感跟飯混在一起，還滿綿密的」。民眾說：「我今天點的是奶油鮭魚義大利麵，然後我覺得它的奶油味很重，我覺得很好吃，然後也點了莓果優格，喝起來酸酸甜甜，很清爽」。

▲利百代文創館影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼特色餐點剝皮辣椒海鮮義大利麵（上圖）與歐姆蛋餅早餐（下圖）。（圖／記者楊詩益攝）

▲利百代文創館影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

「義百代餐館」推出豐富餐點，選擇相當多元，想吃正餐或是悠閒下午茶都可以，晚上也可以與三五好友相約，來這小酌一杯，聊天談心，享受愜意假期。

義百代餐館館長李明蕙表示，「我們從早上7點就開始賣早餐了，有一個中西式結合的餐點叫歐姆蛋餅，那我們午餐會賣義大利麵、燉飯，義大利麵我滿推薦一個叫做剝皮辣椒海鮮麵，它是用花蓮的特色產品剝皮辣椒，然後與海鮮一起做拌炒，吃起來酸酸辣辣的，吃過的人都滿喜歡。晚上我們會供應生啤酒、調酒，調酒的話我個人滿推薦『翠綠潑墨山水畫』，它是用九層塔與奇異果做結合，是一個口感很豐富的調酒」。

▲▼ 。（圖／利百代提供）

▲鉛筆牆吸引民眾拍照打卡。（圖／ETtoday）

▲利百代文創館影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲利百代全系列商品特惠活動，吸引民眾挖寶。（圖／記者楊詩益攝）

還在煩惱假日要去哪裡嗎？如果想拍美照、吃美食，來「義百代餐館」就對了，在美麗的鉛筆牆或是迴旋樓梯上拍照打卡，也能與卡哇伊的公仔們一起裝萌！目前也有利百代全系列商品特惠活動，讓許多民眾都好期待，農曆年前即將開幕的「利百代文創館」，未來將會掀起新一波的打卡熱潮。

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