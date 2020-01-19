李婉鈺脫了！大秀「肉色比基尼」辣照…一回眸電暈網友

記者柯振中／綜合報導

2020大選結果日前出爐，參與台北市第一選區立委選舉的李婉鈺敗給對手吳思瑤。選舉過後一周，李婉鈺在臉書上感嘆，終於有時間出門旅遊，到自己想去的地方，「歲月靜好，老天自有安排」，同時附上一張比基尼照。沒想到這張完美比例的照片引起網友暴動，紛紛在下面留言，跪求正面照。

▲李婉鈺在臉書大秀比基尼照。（圖／翻攝李婉鈺臉書）



李婉鈺在臉書上感嘆，「好多東西都是用青春換來的，成功也是、失敗也是，但終於有時間，能把九年以來一直想去的地方走一走、看一看，焉知非福。歲月靜好，老天自有安排。」

感嘆的同時，李婉鈺不忘附上辣照，在文末貼了一張回眸的比基尼照，看起來相當養眼，也因此引發網友暴動。不少人紛紛在下面留言，「完美比例的身材」、「可以轉正面嗎？美女」、「你一直又辣又美又可愛」、「怎麼可以這麼美」、「一代女神就是一代女神，永遠都是那麼美」、「其實姐應該轉換娛樂圈才對。美翻啦。不要搞政治啦。」

事實上，這已是李婉鈺第二次因為外表引起網路熱議。去年8月份時，政壇吹起一股「回顧年輕照片」的風潮，李婉鈺當時也跟風貼上一張照片，被網友認為「激似王祖賢」。當時就有名網友許願，希望能看見李婉鈺的比基尼照，當時李則回應「慢等」，沒想到時隔5個月，李婉鈺真的實現了網友的夢想，貼出比基尼照。

▼李婉鈺年輕照片撞臉王祖賢，當時引起網友騷動。（圖／翻攝李婉鈺臉書）



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