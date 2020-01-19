一張票一世情！傅崐萁獲頒當選証書：責任開始捲起袖子做事

▲花蓮縣選委會頒發傅崐萁立法委員當選證書。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣選委會主委顏新章代表中選會，19日下午到傅崐萁競選總部頒發立法委員當選證書。傅崐萁表示，走過2020總統、立委大選的激情，現在一切回歸，我們全面來承擔、全面來服務，今天是責任的開始，一張票一世情。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希、韓國瑜競選總部後援會總會長鄒永宏、韓國瑜競選總顧問團長李傳芳、縣議員張正治及吳東昇丶吉安鄉長淑貞、花蓮市民代表江如林、花蓮市里長莊萬來、吉安鄉農會理事長鄧双奎、總幹事張德琦、吉安鄉代表會正副主席、花蓮縣婦女會理事長林春美等人前來祝賀。

▲傅崐萁說：「責任的開始，現在立刻捲起袖子好好來做事」。

傅崐萁說，一份責任一份承擔，中央地方能夠團結一心，為地方建設來打拼，我們現在立刻捲起袖子好好來做事。

傅崐萁指出，這是責任的開始，也全力為所有鄉親做好服務工作，不管是基礎建設的爭取，以及地方政府鄉、鎮公所和所有地方的工作，與中央的資源連成一心，我相信地方各種事務的推動更加前進。

傅還說，今天也是消防節，因為我們過去整體的規劃，今天花蓮消防的裝備及整體的能量，在東台灣首屈一指。這正是說明未來地方全面的提升，更需要跟中央與地方來整合，讓資源可以完整的規劃，讓花蓮的未來，可以8年10年城市發展，讓地方及民眾可以感受到這樣的能量發展更加快速。這是責任的開始，我們將全力以赴，來為花蓮的發展進一份最大的心力。

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