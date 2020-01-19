尾牙喝到掛！過來人見菜鳥「醉到躺男同事身上」…親自傳授3大閃酒心法

▲尾牙旺季，喝酒歡慶也要小心失態。（示意圖／pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

最近正值尾牙旺季，很多公司趕在這幾天舉辦聚餐，員工歡慶同時也傳出不少酒後失態事件。一名網友語重心長地PO文，「公司尾牙再怎麼嗨，女生真的不要喝到失態」，也依照自身經驗整理出三大法則，只要掌握這些原則就能不掃興地跟大家嗨，卻不會淪落到喝死自己。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



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原PO在《Dcard》表示，她待的是一間外商公司，尾牙當天氣氛很High，很多人也一箱一箱的紅白酒跟著下肚，大家趁著歡樂氣氛繼續到KTV續攤，又接著灌下一打一打的啤酒，「結果，離開前看到有幾個新人妹妹，可能第一年參加尾牙太嗨或是一直被敬酒，最後直接醉倒睡在那…或是躺在某男同事身上」，讓她實在有感而發，親自傳授三大法則教菜鳥如何禮貌性閃酒：

1、先觀察出哪些同事會灌酒，盡可能離他們遠一點，也不要跟著起鬨。

2、如果是罐裝啤酒，直接對口喝不要倒出來，而且每一口都用嘴巴稍微沾一下就好，其他人才看不出來你喝了多少，如果是用玻璃杯裝紅白酒也是同樣技巧，禮貌性沾一口酒杯，不要真的喝下肚。

3、知道自己酒量在哪，不要傻傻地跟著別人一直喝。

▲同事敬酒就假裝沾一下酒杯，不要真的喝進去。（示意圖／pakutaso）



最後原PO也提醒，不要覺得都是認識的同事就放心喝醉，要保持警戒心，「如果真的快不行了，就請家人、朋友來接你，千萬不要單獨讓男同事送。」

其他網友回應，「我都把酒量扣打留到跟前輩敬酒，平輩就互相保護不衝康」、「出門在外無論場合真的不要喝到爛醉，然後新人菜鳥無論性別，遇到那種強要你乾杯的同事，請多使用閃躲技能，不要害怕拒絕，或者盡量和不喝酒的老鳥待在一起比較保險」、「我都敬果汁，尤其蔓越梅汁這種紅紅的」、「我只喝果汁，因為每天都要吃藥，喝了酒就不能吃藥了，是一個好理由。」

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