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陸去年出生人口少58萬！統計局：育齡婦女少了600多萬

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▲▼大陸，月嫂，月嫂合格證書，培訓班，嬰兒，坐月子，月嫂培訓。月嫂正在幫孩子按摩。（圖／CFP）

▲大陸2019年出生人口與2017年和2018年相比，減少人數分別縮小5萬人和142萬人。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸2019年末總人口突破14億，達到140005萬人，與2018年相比，人口淨增467萬人，不過全年出生人口比2018年減少58萬人，為1465萬人，出生率下降0.46個千分點至10.48‰。對此，大陸國家統計局表示，主要原因是育齡婦女人數持續減少，20-29歲生育旺盛期育齡婦女人數減少600多萬人。

大陸國家統計局人口和就業統計司司長張毅指出，「全面兩孩」政策實施4年來，政策累積效應在前2年集中釋放，導致生育率呈現先升後降的現象，2018年出生人口下降幅度明顯；2018年後，生育進入政策調整後的平穩期，受育齡婦女數量和結構影響，2019年出生人口略有減少。

新生兒,孕婦,產檢,早產兒,嬰兒。（圖／CFP）

▲20-29歲生育旺盛期育齡婦女人數減少600多萬人。（圖／CFP）

張毅表示，去年出生人口總量減少的主要原因是育齡婦女人數持續減少，特別是生育旺盛期育齡婦女人數減少，數據顯示，15-49歲育齡婦女人數比2018年減少500多萬人，其中，20-29歲生育旺盛期育齡婦女人數減少600多萬人，另外，生育水準略有下降，也是影響出生人口減少的因素。

張毅說，不過從生育孩次看，出生人口中二孩及以上比重明顯高於一孩，2019年二孩及以上比重達59.5%，比上年提高2.1個百分點，這說明「全面兩孩」政策持續發揮作用。

除了出生總人口外，大陸勞動年齡人口也有所減少。數據顯示，2019年末16-59歲人口為89640萬人，佔64.0%，與2018年末相比減少89萬人，比重下降0.28個百分點。不過張毅指出，中國作為人口大國，勞動力資源依然豐富，勞動年齡人口總量仍近9億人，仍有7.7億就業人口，因此要充分發揮好現有勞動年齡人口和就業人口的作用，通過加大教育投入力度，不斷優化和提升人口素質，把人口紅利轉化為人才紅利。

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