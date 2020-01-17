大陸總人口突破14億！　65周歲以上老人「佔12.6%」

▲上海街頭。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家統計局今（17）日發佈數據，2019年末中國大陸總人口（包括31個省、自治區、直轄市和中國人民解放軍現役軍人）突破14億，達140005萬人。其中，60周歲及以上人口25388萬人，佔總人口的18.1%，其中65周歲及以上人口17603萬人，佔總人口的12.6%。

▲65周歲及以上人口17603萬人，佔總人口的12.6% 。（圖／視覺中國）

統計數據顯示，全年出生人口1465萬人，人口出生率為10.48‰；死亡人口998萬人，人口死亡率為7.14‰；人口自然增長率為3.34‰。從性別結構看，男性有71527萬人，女性則有68478萬人，男女比例略低於去年的104.6：100，為104.45：100。

年齡構成方面，16至59周歲的勞動年齡人口89640萬人，佔總人口的比重為64.0%；60周歲及以上人口25388萬人，佔總人口的18.1%，其中65周歲及以上人口17603萬人，佔總人口的12.6%，比去年的11.9%有所上升。

從城鄉結構看，城鎮常住人口84843萬人，比上年末增加1706萬人；鄉村常住人口55162萬人，減少1239萬人；城鎮人口佔總人口比重（城鎮化率）為60.60%，比上年末提高1.02個百分點。

另外，全大陸人戶分離人口（即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口）2.80億人，比上年末減少613萬人；其中流動人口2.36億人，比上年末減少515萬人。