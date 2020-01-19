嘴巴說不緊張身體好誠實！登野台「硬」對千人　警所長處女秀滿頭汗

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

春節將近，為了要給弱勢族群以及街友好過年，所以微笑慈善會跟高雄市三民一分局長明街派出所，舉辦尾牙，不過這場尾牙除了弱勢族群以及街友以外，還有不少平常協助關懷的民眾一起來參加，將近千人左右，長明街派出所的所長黃義彰，硬著頭皮上台宣導治安，不知道是不是太過於緊張，全身緊繃還稍息，讓台下民眾都笑了出來，所長下台後還故作鎮定，讓同仁都笑了出來。

▲高雄市長明派出所跟微笑慈善會舉辦千人尾牙。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長明派出所跟微笑慈善會舉辦千人尾牙，所長黃義彰上台宣導治安 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市長明派出所跟微笑慈善會舉辦千人尾牙，所長黃義彰上台宣導治安 。（圖／記者吳奕靖攝）

過年是家家戶戶團圓的好日子，16日晚上18時，高雄市微笑慈善會理事長黃淑娟為了「關懷轄區弱勢族群」活動特別於高雄三民區義民廟前廣場舉辦寒冬送暖，一同過好年尾牙活動開了106桌，由三民第一分局轄內各警勤區員警訪視轄區內配合 微笑慈善會針對高雄市區內有身心障礙、生活困苦、獨居老人、低收入戶等共集結近1000人。

活動期間長明所所長黃義彰也上台，提醒年節期間應該要注意交通安全及政府反貪宣導等各種注意事項，只不過一上台之後，不知道是不是太過於緊張，不自覺的稍息以外，整個身體也相當僵硬，5分鐘的宣導講完，黃義彰滿頭大汗的走下台，喘了一口氣，他私下表示自己從小也沒參加過任何演講，這也是首次在千人面前宣導治安，真的需要很大的勇氣，而記者也詢問是否會緊張，他說「當然不會」，不過員警卻當場吐槽：「嘴巴說不會，身體卻很誠實」，大家都笑了出來，可見平常所長跟員警間的互動也很平易近人，感情都很好。

▲所長黃義彰上台宣導治安 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲宣導治安標語。（圖／記者吳奕靖攝）