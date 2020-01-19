衛浴小開駕特斯拉飆速！12歲女童遭撞「雙膝截斷」慘死　低頭懺悔：非常抱歉

記者陳豐德／新北報導

新北市梁姓衛浴工程小開19日9時許開著黑色特斯拉Model X，直行經過蘆洲區永樂街巷口時，疑超速撞上巷口轉出來的銀色三菱，特斯拉車尾一度飛起，撞上正在過馬路的12歲張姓女童，女童雙腿膝蓋以下斷肢分離，送醫後仍不治身亡，讓目睹整起車禍的女童父母心碎不敢置信，而警方訊後將依過失致死將2車主移送偵辦。

梁姓小開（34歲）當時從中和駕著300多萬元的特斯拉Model X，到蘆洲要找友人，直行經過蘆洲區環堤大道、永樂街巷弄口時，沒閃過前方巷口緩緩駛出要左轉的銀色三菱（許男，42歲電子業）；根據監視畫面，特斯拉當時車速並不慢，右側車身被三菱撞上後失控，車尾撞上中央分隔島並夾擊張姓女童，強大撞擊力道甚至讓特斯拉輪胎飛出。

▼特斯拉駕駛是名衛浴工程小開，擦撞後卻撞死12歲女童。（圖／記者陳豐德攝）

而平時住在淡水的張姓女童一家4口當時來蘆洲要找阿公，在環堤大道停好車後，4人先後穿越馬路，站在最前頭的女童恰好被特斯拉給撞上，雙腳膝蓋以下被截斷，現場留下斑斑血跡；女童父母目擊全程，當場嚇壞蹲地查看她的情況，但女童現場就失去生命徵象，送往新光醫院急救後仍宣告不治，母親在醫院不發一語，仍難以接受女兒離世事實。

事故現場限速為50公里，梁姓小開事後說自己約開60，但經過分析初步研判其車速約達80公里，他被移送至警局時低頭向媒體說：「非常抱歉」，並供稱有看到巷口開出的銀色三菱，他踩剎車後，以為對方會讓自己先行，於是從內側車道要過，不料卻被對方從右側撞上。而三菱駕駛許男說當時自己沒有看到女童，也沒有看到左側開過來的特斯拉，由於他非主線道車輛，理應禮讓特斯拉直行後再左轉，後續肇事責任仍須警方進一步分析，而2名駕駛均無酒駕情事，訊後依照過失致死送辦。

由於女童一家四口並未走斑馬線過馬路，警方對此也展開調查，根據測量後，距離車禍路段最近的斑馬線為137公尺，而根據《道路交通安全規則》134條，如周圍100公尺內有斑馬線，行人必須透過斑馬線穿越道路，因此女童一家並無違規問題。

【相關新聞】

►驚悚畫面曝光！10歲女童過馬路…遭特斯拉「掃過」慘死 媽目擊全程嚇壞蹲地

▼女童過馬路被特斯拉撞死，母親在醫院不發一語。（圖／記者陳以昇攝）