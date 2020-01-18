峨眉桶柑大豐收「平均甜度12」　買20斤還可抽Gogoro

▲新竹縣府前廣場舉行「峨眉鄉柑桔與茶花展售會」。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

峨眉鄉柑桔種植面積約600多公頃，2018年天公作美，所生產的柑桔品質良好，桶柑平均甜度達12度以上。18日於縣府廣場舉辦「2020年新竹縣柑桔的故鄉產業文化暨茶花藝術展示展售活動」。現場由新竹客家舞蹈團孩子以應景春節模樣，帶來喜氣洋洋表演，還有精彩系列柑桔主題活動，買滿20斤抽Gogoro、寶寶抓柑桔計量賽、按讚抽柑桔禮盒、茶花展示展售及茶花苗免費領取、闖關活動等，吸引不少民眾大排長龍。

▲除了桶柑，現場還有茶花展售會。



縣長楊文科表示，竹縣柑橘種植總面積約有2,400公頃，產量為44,640公噸，產期為每年11月下旬至隔年3月間，多分佈在峨眉鄉、寶山鄉、芎林鄉、新埔鎮、關西鎮、橫山鄉等6個鄉鎮。2018年天氣不錯，柑桔「大豐收」，甜度夠、水分足，19日還有1天活動，請民眾千萬別錯過，來賞花、吃桔，絕對是過年期間自用送禮兩相宜的好選擇！

▲縣長楊文科發放免費紅包袋。

楊文科縣長也親自頒發紅包袋給民眾，祝福各位新的一年大「桔」大利，並頒發2019年度新竹縣冬季東方美人茶(椪風茶)優良茶獲獎匾額給茶農。29日早上11點、下午2點還有紅包袋發放，每人限領一份排隊領取；縣府大廳一樓也展出「茶花展覽」，能一睹獲金牌獎等獎的茶花絕美風貌；另外，各攤位中也設有芎林鄉農會的番茄系列產品、北埔鄉農會的膨風茶、擂茶及青年農民種植的優質柑橘、五穀雜糧與茶品等豐富內容。

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