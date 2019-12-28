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竹縣2020年新制「食品業文件留5年」　楊文科：房屋稅調降有感　

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▲2020年元旦上路新制　新竹縣食品業者「文件記得留5年」。（圖／新竹縣政府提供）

▲2020年元旦上路新制，其中縣長楊文科兌現選前承諾「調降房屋稅」，預計約有57.25%民眾有感房屋稅調降。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

迎向2020年從1月1日起，新竹縣1項及中央3項新制上路，其中縣長楊文科兌現選前承諾「調降房屋稅」，於2019年7/1上路後適用於2020年度開徵之房屋稅，預計約有57.25%民眾有感房屋稅調降。

擴大調降房屋稅範圍及適用對象，包含以下七大重要調降措施：

請繼續往下閱讀...

(1)經新竹縣主管機關核定符購房屋住宅補貼者，自核定日起就持有房屋期間折減其房屋課稅現值16%，核減3年。
(2)巷弄比照同一街路地段等級標準，減一級課稅，影響約7萬6,000戶。
(3)住家用房屋現值免徵房屋稅標準調高為11萬1,000元，每年約2,000戶受惠。
(4)取消新竹縣房屋電梯設備加價評定，約1萬3,200戶受惠；
(5)重行評定新竹縣「房屋折舊率及耐用年數表」，約1萬6,000戶受惠。
(6)針對國際觀光旅館、百貨公司、10層樓以上等房屋，裝設中央系統型冷氣機、電扶梯等設備也一併取消房屋加價課徵規定，約1,200戶受惠。
(7)房屋標準單價表(106年7月1日至107年6月30日及107年7月1日後)，分別按九成及八成核計，約1萬7,000戶受惠。

以上第(4)至(6)項適用於2016年7月1日以後新增改建房屋，第(7)項適用於2017年7月1日以後新增改建房屋。

中央部分則是「基本工資」調整，每月基本工資調整為23,800元，每小時基本工資調為158元；「液蛋產品標示規定」，針對包裝液蛋產品訂定相關標示規定；「食品業者應保存產品原材料、半成品及成品來源文件之種類與期間」，要求食品業者應以書面或電子化方式，完整保存收貨之原材料、半成品及成品之來源憑證或經供應者簽章紀錄等文件至少5年。

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