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認識警察！　大安國中管樂團參訪新化分局

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▲大安國中管樂團100多名師生，參訪台南市新化分局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大安國中管樂團100多名師生，參訪台南市新化分局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大安國中管樂團執行長為讓學生們能夠認識警察工作，於18日帶領100多名師生參訪台南市新化分局，以寓教於樂方式讓學生們對自我安全防護及犯罪預防有更深一層的認識，學生們有的喊出：「我以後也要當警察」。

在一般民眾眼裡，警察駐地是陽剛味十足的機關，近年來警察工作日益聚焦於為民服務此一區塊。新化分局當日安排家長與孩子們參訪新化派出所及偵查隊留置室等處，讓學生們了解警察執行各項勤、業務的運作，同時為了讓師生們了解新化當地的特產，現場更準備了所長茶葉蛋供師生們享用。

▲大安國中管樂團100多名師生，參訪台南市新化分局。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場由行政組巡官黃玟衡及防治組警員李玉惠展示並講解各項警用裝備，包含無線電、防彈背心、防彈盾牌、反光背心、警棍及指揮棒等各項應勤裝備。此外，更示範如何使用及穿戴，為達到親身體驗的最佳效果，讓現場學生們試穿戴新式警察制服、防彈衣等裝備。在歡樂氣氛中誘導小朋友瞭解簡單的110、113、165等報案電話，從中灌輸犯罪預防、婦幼安全及交通安全等觀念，期望從小養成守法精神以及拉近警民關係，讓犯罪預防的理念從根紮起。

新化分局分局長許芳毅表示，藉由參訪警察分局的體驗，可以加強孩童的法治教育，從小養成守法精神，讓犯罪預防的理念從根紮起，同時也可以增進警民良性互動，提升人民保母的優質形象。

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