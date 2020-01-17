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33歲「轉運男」刮中200萬元+賓士　他不敢相信搜官網驚知：系金A

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▲桃園市龜山區鑫宏興彩券行最近開出「2000萬超級紅包」二獎200萬元加賓士車，幸運者「克拉克」現身與彩券行潘姓業者分享中獎喜悅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區鑫宏興彩券行最近開出「2000萬超級紅包」二獎200萬元加賓士車，幸運者「克拉克」現身與彩券行潘姓業者分享中獎喜悅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台灣彩券今年農曆春節推出「2000萬超級紅包」刮刮樂，桃園市最近開出大獎，幸運者化名「克拉克」17日現身分享中獎喜悅！克拉克指出，當天參加公司尾牙，返家途中心血來潮順道買了刮刮樂彩券，結果第二次回頭再買幸運刮中200萬加賓士車大獎，因為媽媽生日快到了，這份大獎要送給媽媽全權處理。

▲桃園市龜山區鑫宏興彩券行最近開出「2000萬超級紅包」二獎200萬元加賓士車，潘姓業者秀出中獎彩券放大版。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市龜山區鑫宏興彩券行最近開出「2000萬超級紅包」二獎200萬元加賓士車，潘姓業者秀出中獎彩券放大版。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台彩公司表示，得知位於桃園市龜山區的鑫宏彩券行最近開出刮刮樂二獎200萬元加賓士車大獎，幸運得主是33歲的男子，17日幸運中獎者現身受訪，化名「克拉克」戴墨鏡、口罩與大聯盟休士頓太空人棒球帽，來到彩券行和媒體、彩迷分享中獎喜悅。

從事服務業的克拉克說，自己平常就有買刮刮樂習慣，心情低潮時也會買來轉運，沒中也是做公益，7日晚間參加公司尾牙後，路過常買的彩券行順手以尾牙抽中1萬元紅包買了2張2000元刮刮樂想碰碰運氣，由於媽媽生日將屆，想說如果刮到獎項就當成孝親紅包，結果分別刮中2000與5000元獎項。

▲桃園市龜山區鑫宏興彩券行最近開出「2000萬超級紅包」二獎200萬元加賓士車，幸運者「克拉克」現身分享中獎喜悅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區鑫宏興彩券行最近開出「2000萬超級紅包」二獎200萬元加賓士車，幸運者「克拉克」現身分享中獎喜悅。（圖／記者沈繼昌翻攝）

克拉克還說，他覺得2張刮刮樂都中獎是好兆頭，趁著手氣好又折回彩券行買了5張，起初並未發現中大獎，但翻到背面看遊戲規則，刮出200萬元圖案與一輛小車車驚覺自己刮中200萬元加賓士車的二獎，當時只有他一人在家，起初不敢相信再到彩券行確認，上網搜尋台彩官網，今年獎項有增加，才確認自己真的中了大獎。

克拉克強調，中獎當下非常激動，也決定把現金與賓士車獻給媽媽當作生日禮物，由媽媽全權處理。

彩券行老闆潘姓業者則說，彩券行搬到新址開業至今已6年多，還是頭一次開出大獎，希望與中大獎客人分享喜悅，台彩公司在農曆春節推出的「2000萬超級紅包」刮刮樂彩券，目前仍有3個2000萬、7個200萬加賓士車等大獎還未被刮出，每個人都有機會成為下一個幸運兒。

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