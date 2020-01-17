雙人大盜綁屋主夫婦　刮財物20萬到案辯：我吃了一粒眠忘了

▲桃園市葉姓男子夥同在逃另一名男子，2017年3月間涉嫌竊取路旁轎車車牌掛在自己轎車上，再於凌晨潛入民宅綑綁屋主夫婦，大肆搜刮現金、手錶、洋酒等財物後逃逸。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市葉姓男子與姓名不詳男子於2017年3月在中古車行購買二手轎車後，竊取路旁轎車車牌掛上自己轎車上，兩週後某日凌晨潛入觀音區某民宅，持電擊棒威嚇屋主夫婦，以尼龍繩捆綁至其無法抗拒後，在屋內大肆搜刮現金近20萬元、手錶、洋酒等財物後分別逃逸；檢方17日偵結依加重強盜與竊盜罪嫌將葉男提起公訴，並追緝在逃同案共犯到案。

檢警調查，30歲的葉姓男子於2017年3月2日在龍潭區購買一輛車牌已經報廢的轎車，同月17日凌晨5時許，與姓名不詳男子開著車在觀音區偷竊路旁車牌，並將車牌懸掛在自己轎車上企圖掩人耳目，遂往位於觀音某民宅行搶。

葉男等2人潛入民宅後以電擊棒威嚇屋主夫婦，再以束帶、白色尼龍繩捆屋主夫婦逼迫2人無法抗拒就範，先搶走夫婦手上價值6萬元手錶，再大肆搜刮屋內近20萬元現金、洋酒7瓶、銀行與農會存摺、監視器主機硬碟等物，在屋內搜刮停留近4小時後才分別駕車逃逸。

受害屋主夫婦脫困後立即向警方報案，警方以車循線追人，順利查獲葉男到案，另外姓名不詳男子則仍逃逸中，葉男在偵訊時辯稱，不敢肯定有無到過案發現場，當時曾吃「一粒眠」，不曉得那段時間有做過甚麼？如果證據指向他，起訴也無所謂；受害屋主與多位證人指證歷歷，檢方根據警方提供現場監視畫面佐證，起出作案用電擊棒、尼龍繩、束帶等證物，確認葉男犯行明確，偵結依加重強盜、竊盜罪嫌提起公訴。

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