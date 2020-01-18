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王瑞德贊助1000碗！「罷韓滷肉飯」持續加碼到3650碗　民眾大排長龍

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記者洪靖宜／高雄報導

為了慶祝蔡英文總統連任，而高雄市長韓國瑜落敗回歸高雄，資深媒體人王瑞德訂下1000碗滷肉飯分次發放，再加上店家及粉絲團共襄盛舉，預計近4000份。18日第一波發送，現場民眾大排長龍領取，公民割草行動李醫師提到韓國瑜綁架了庶民、滷肉飯、礦泉水這些名詞，今天就是要扭轉這樣的情形。

▲罷韓魯肉飯 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲釣客食堂發罷韓滷肉飯 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲罷韓魯肉飯 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲一早店門口就排滿領取滷肉飯的民眾。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄鼓山餐廳「釣客食堂」因表態政治立場，力挺罷韓而成名。資深媒體人王瑞德日前為慶祝韓國瑜2020年總統大選落敗，向高雄釣客食堂訂下1000碗滷肉飯分次發放，再加上粉專「只是賭藍」等人贊助，共有近4千碗滷肉飯及130箱礦泉水，18日中午11點起先在店門口及新興區南華市場發放1000份，後續將再繼續發送。

▲罷韓魯肉飯 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲公民割草行動李醫師也到場發送罷韓小紅包 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

公民割草行動李醫師表示，這次主要發送滷肉飯和罷韓小物，他說「韓國瑜一路操作對立，綁架很多東西，競選時說他是庶民，用一碗滷肉飯一瓶礦泉水選舉，但選舉過程中可以看見房產、現金根本不是庶民，他綁架庶民名詞、綁架滷肉飯、綁架礦泉水，因此要扭轉，今天發送罷韓滷肉飯，就是不能被綁架要清醒。」現場除了免費的滷肉飯及礦泉水，公民割草志工也同步放送年節罷韓紅包袋、罷韓春聯、貼紙。

▲罷韓魯肉飯 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲滷肉飯贊助名單。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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