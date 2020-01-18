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今年學測數學滿級分爆多？大考中心：試題由易而難區辨不同考生

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▲▼大考中心講解學測數學。（圖／記者許展溢攝）

▲大考中心強調，去年學測數學滿級分人數多和鑑別度不足無關。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

大學學測今（18日）上午第一科數學考完，由於去年學測數學高達7782人滿級分，創下18年最多，引發外界質疑鑑別度不足的問題。至於今年題目是否會有此情況？差異？大考中心強調，這和鑑別度無關，這次試題由易而難分佈，希望可以區辨不同考生。

大考中心說明，今年有幾題具有鑑別度題目，希望調整後可區辨學生，但整份試卷還是有部分基本題。大考中心主任張茂桂強調，去年情況並不是鑑別度不夠，主要是大家都想要進入特定科系時，特定科系篩選時就會有此情況，重申上次並沒有鑑別度問題，只是「分配功能」上沒有辦法讓頂尖科系進行有效篩選，但這是教育部跟招聯會要特別去處理的機制。

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▲▼ 台北市高中數學科教師群說明學測數學。（圖／記者許展溢攝）

▲黃靜寧（中）說，去年題目太簡單沒難題，今年很難有這種情形。（圖／記者許展溢攝）

張茂桂說，以大考中心立場，希望維持考試穩定跟鑑別度，不喜歡試題難易度有很大擺動，如某一年很簡單，某一年很難，這會是不穩定做法，以圍內意見討論，今年呈現試題有基本觀念題，由易而難分佈，希望區辨不同考生，就是能力上可以做區辨。張茂桂強調中心立場學測有基本目標，偏學習基本能力，並不是完全為了考試分發。

麗山高中數學老師黃靜寧說，去年題目是「過於簡單」，沒有難題，今年題型跟去年配置一樣，只要有唸書都會，但有增加難題，很難發生去年第一階段超篩的情況。

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