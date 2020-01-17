華聞快遞／山東創新型省份建設格局基本形成！2020將實施「十大攻堅行動」

▲山東創新型省份建設格局基本形成。（圖／翻攝自中新網）

《山東》：山東創新型省份建設格局基本形成 2020將實施「十大攻堅行動」

山東2020年將重點實施實驗室體系重塑、產業關鍵核心技術突破、各類主體融通創新、科技企業梯次培育等「十大攻堅行動」，加快建設創新型省份，支撐引領高品質發展。（中新網）

《福建》：閩商產業佈局遍及「一帶一路」沿線！中東歐成投資熱門地

《2019閩商年度報告》近日發佈，總結2019年閩商在海外發展的趨勢。報告表明，閩商產業佈局已經遍及「一帶一路」沿線國家，其中，中東歐是2019年海外佈局比較熱門的區域。（中新社）

《遼寧》: 對外開放「踩油門」 遼寧振興再提速

一段時間以來，遼寧全面擴大對外開放，著力打造東北地區對外開放的新前沿，一系列務實舉措為這個老工業基地省份踩下快速發展「油門」，也為其加速轉型振興助力。（新華社）

《天津》：天津海關將區塊鏈用於跨境貿易全流程

天津海關2019年多舉措推廣區塊鏈應用試點項目，促進貿易便利化，搭建大陸首個「海運+空運」跨境貿易區塊鏈平台，在國內率先將區塊鏈應用於跨境貿易全流程。（科技日報）

▲「數字航道」建設促成長江航道三大變革。（圖／翻攝自中新網）

《浙江》：開拓26個場景！浙江「搶跑」創新技術應用

浙江省政協委員、螞蟻金服董事長井賢棟日前表示，「地鐵票上鏈結算讓用戶一碼通行、杭州互聯網法院引入螞蟻區塊鏈、公積金提取等，浙江省已經在超26個領域完成落地，從移動支付到數位經濟，浙江始終搶跑創新技術應用。」（科技日報）

《湖北》：「數字航道」建設促成長江航道三大變革

長江航道局17日公佈，2019年建成的「數字航道」系統促成了長江航道在生產、管理和服務領域的「三大變革」，進一步提升長江航道公共服務能力。（中新網）

《貴州》：2020年貴州綠色經濟占生產總值比重將提高至44%

2020年貴州森林覆蓋率將突破60%，綠色經濟占地區生產總值比重提高到44%。該省實施綠色製造三年專項行動，推進企業循環生產、產業循環組合、園區循環改造，創建一批綠色園區、綠色工廠。（中新社）

《四川》：成都以色列科技創新中心在成都高新區啟動運營

成都高新區16日公佈，成都以色列科技創新中心當日正式啟動運營。該科技創新中心位於成都高新區中國—歐洲中心，已搭建中以聯合實驗室及技術轉移中心、中以科技加速器和中以基金平台三大業務板塊。（中新社）

▼2020年貴州綠色經濟占生產總值比重將提高至44%。（圖／翻攝自中新網）