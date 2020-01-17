華聞快遞／大興機場自貿片區推81項制度創新清單

▲北京大興國際機場。（圖／CFP）

《北京》大興機場自貿片區推81項制度創新清單

今年1月8日，北京推出了第一批大興機場片區北京區域制度創新清單，清單共81項，涵蓋賦予大興機場片區更多改革自主權、推動高端高新產業集聚發展、完善財稅金融支持政策、打造具有吸引力的人才發展環境、推動京津冀協同發展等五大類內容。（新華網）

《山東》山東16市禁限放煙火爆竹

山東省公安廳獲悉，截至15日，山東16個地級市均出台了煙花爆竹禁限放政策，137個縣（市、區）有115個頒布了禁限放政策。（新華網）

《福建》福州市啟動今年首場公租房公開配租

福州市國有房產中心指出，今年首場四城區公共租賃住房公開配租14日至17日舉行，484戶輪候家庭將按序參加抽籤選房，最早在2月份就可住進新房。（新華網）

《廣東》廣東2019年跨境電商進出口總值超千億元

海關總署廣東分署16日透露，資料顯示，2019年，通過海關跨境電商平台統計的全省跨境電商進出口總值1107.9億元（人民幣，下同；不包括海外倉、郵快件進出口管道），同比增長45.8%，佔中國內地跨境電商總值（1862.1億元）的59.5%。（中新社）

▼廣東省。（圖／CFP）

《吉林》吉林：籌集51億元資金救助補助困難群體

吉林省民政廳廳長喬恆表示，2019年吉林省共籌集救助補助資金51億元（人民幣，下同），保障城鄉低保對象96萬人、特困人員8.5萬人，城鄉低保標準分別達到月人均526元、年人均4049元，較2018年分別提高3.5%和4.6%。（新華網）

《福建》廈門對「一帶一路」沿線國家進出口增勢良好

據福建海關統計，2019年，廈門市對「一帶一路」沿線國家進出口2021.9億元（人民幣，下同），增長14.4%，佔全市外貿進出口比重約三成。出口前三大國家為菲律賓、越南、印度尼西亞；進口前三大國家為印尼、馬來西亞和越南。（中新社）

《海南》海南今年將加快自貿港建設實施開放新舉措

海南省省長沈曉明16日在海口表示，2020年海南將做好自貿港政策承接和先行先試工作，分階段分領域實施開放新舉措。（中新社）

《上海》上海浦東工會將用1億元專項資金用於提升職工崗位技能

浦東新區總工會負責人表示，今年將繼續圍繞浦東改革發展大局，進一步推進新時期浦東產業工人隊伍建設改革，開展「建功新時代」三大系列主題立功競賽。同時還將全面實施職工科技創新「830」計劃。為強化政策支撐，浦東工會將用1億元（人民幣）的地方教育附加專項資金支持職工崗位技能素質提升培訓，從而進一步團結凝聚廣大職工深化創新實踐，提升職工崗位創新能力。（中新社）

▼上海市。（圖／CFP）