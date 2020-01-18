貿易戰台灣受惠「走30年大運」！　謝金河曝國安問題：政府要全力鬆綁

▲財信傳媒董事長謝金河認為，台灣有機會乘著大好情勢起飛。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合報導

美中貿易戰引起全球局勢大洗牌、台灣受惠已是趨勢，財信傳媒董事長謝金河17日在臉書指出，晶華酒店董事長潘思亮提出的「台灣會有30年大運」是一項洞見，黃金年代就要來臨。他認為潘思亮和自己的想法很接近，在台灣美好的未來到來前，最迫切的國安問題是「缺人」。

謝金河指出，潘思亮在一年多前美中貿易戰開打不久時，就提出台灣和越南因貿易戰而受惠的關店，若政府處理得宜，台灣每年GDP會增加1到2%，接下來會有30年大運，「這是台灣第一個和我一起講30年大運的企業家。」

美中貿易戰2018年開打、民進黨同年底九合一大選大敗，局勢曾一度混亂，不過2020總統大選後，「潘董事長又有新見解」，謝金河指出潘思亮認為，台灣的黃金年代指日可待，而許多人將選舉結果歸類香港因素，其實並非全然如此。

▲晶華集團董事長潘思亮對台灣未來30年有信心。（圖／記者黃克翔攝）

潘思亮認文菜總統勝選，是因為2018年敗選後，「政府做了很大的改變，從過去側重轉型分配為主的政策，轉變成以拚經濟為主的政策」，透過經濟掛帥吸引台商回流。謝金河指出，「潘思亮認為政府真的變了」，若政府繼續全力拚經濟的政策，未來30年就是台灣的黃金年代。

謝金河提出另一個角度看待貿易戰，由於美國過去30年一把扶起中國經濟，台灣被徹底邊緣化，這次是很明顯的轉捩點，香港局勢不穩、澳門特區腹地不夠大，台灣因而重回外商投資據點的角色，「美國大型企業重新在台灣建立供應鏈，台美重新鏈結」，這個趨勢正要開始。

不過台灣仍有「五缺問題」，其中問題最大的就是缺人，尤其是外國科技界的白領人士，加上企業找無人、人口老化、生育率低，「這是眼前最迫切的國安問題」。因此潘思亮建議政府要全力鬆綁，強化吸引台商政策。

謝金河大讚潘思亮在關鍵時刻的「真知灼見」，「這次選舉有很多人看壞台灣，潘董事長的看法跟我很接近，他已經看到台灣美好的未來。」