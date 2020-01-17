雲端最前線／國民黨年輕化失敗？政二代成青壯派大宗？

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國民黨敗選，幾乎失去整個年輕世代支持。雖然這次立委選戰也推出十多位六、七年級生，但大多來自政治世家，讓黨內年輕人感嘆，在國民黨內「個體戶」難敵「家族政治」。資深國會助理透露，很多人沒有栽培助理，等到要退休或更上一層樓時，就在家族找人接班，會是國民黨進步的一大絆腳石？《雲端最前線》17日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員張斯綱、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨青壯派召開記者會發表共同聲明。

韓國瑜自宣布參選總統以來，就甩不掉「落跑市長」標籤，在大選落幕後，罷韓聲浪也沒停息過，根據《ETtoday新聞雲》於14日至16日民調結果，67%高雄市民對韓國瑜感到不滿，42.2%投韓當高雄市長的民眾表示後悔。但藍營仍有不少挺韓派，認為這次選舉輸的原因在於國民黨定位不明，台北市議員張斯綱等人拜訪前總統馬英九，擬推「九二共識」升級版，但真能夠洗脫親共印象？

2020大選結束，接下來的地方諸侯之戰，又成了話題，立委李彥秀挑戰連任失敗，但由於深耕地方多年，不少人力拱她參選2022台北市長，被點名的人選還有立委黃國昌、新竹市長林智堅。對此，目前正在歐洲訪問的台北市長柯文哲表示「有興趣的人都可以開始準備，到時候還是給當時民意決定就好」。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。