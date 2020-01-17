影／苗栗以北急凍！冷氣團來襲「越晚越冰」　低溫下探11℃時刻揭曉

記者葉國吏／綜合報導

大陸冷氣團來襲，今天越晚越冷，苗栗以北氣溫驟降、預估下探10度，如果今晚有公司尾牙聚餐的人要注意保暖。

▲大陸冷氣團報到，今天越晚越冷。（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

今(17)日大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，即使白天高溫上升幅度也相當小，僅17、18度，跟昨天高溫相較降幅約有5-7度，整天濕冷，而且是越晚越冷，預估今入夜至明天清晨將是這波冷氣團最強的時段，屆時中部以北及東北部低溫將下探13、14度，北部局部空曠地區或近山區低溫可能只有11度左右。

▲冷氣團報到，苗栗以北預估下探11度。（衛星雲圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」撰稿指出，今(17)日「大陸冷氣團」南下，北台灣氣溫驟降、愈晚愈冷，要注意添加衣物，北部及東半部有局部短暫雨的機率；其他地區受影響雖較小，氣溫亦下降。

明(18)日白天起轉乾冷，東半部仍有局部短暫雨。今晚明晨及明晚週(19)日晨，氣溫降至最低；苗栗以北平地約可降至10、11度左右，台北市及其他地區平地大約降至11至14度，要注意保暖。3千公尺以上高空的水氣及低溫等降雪條件的配合，皆遠不如上一波，降雪機率偏低。

▲週(19)日白天冷氣團漸減弱、氣溫略回升。（雷達合成回波圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，週(19)日白天冷氣團漸減弱、氣溫略回升；下週一(20日)清晨「輻射冷卻」仍會帶來偏低的氣溫，白天氣溫略升，東半部偶有局部短暫雨的機率。下週二至除夕(21至24日)台灣在暖空氣內，各地大多晴朗穩定，適合「年節前大掃除」，僅東半部偶有零星短暫降雨的機率；天氣逐日回暖，白天舒適至微熱、早晚涼。至於春節期間的天氣，已超過模式準確模擬的能力，尚待持續觀察！