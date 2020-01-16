南北考生「學測天氣」攻略！強碰冷氣團連冷2天　一早最低溫探12°C

▲周五新一波冷氣團來襲，周六、日清晨最冷，中部以北低溫12-14度，空曠地區更探11度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

周五、六為大學學測日，氣象局製作一張圖提醒考生留意天氣。氣象局表示，學測第一天冷氣團也跟著報到，一早低溫約12-14度左右，17日在迎風面地區的北部、東半部有局部下雨的機會，整日天氣陰陰且濕冷，在這邊的考生記得注意保暖並攜帶雨具出門。

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▲學測2天強碰冷氣團報到，南北溫度大不同。（圖／中央氣象局）

周六（18日）雖然更冷，但北部下雨的狀況就會緩和下來，不過東半部的考生還是要攜帶雨具備用。至於中南部的考生們則是要特別注意清晨時會相當冷，尤其18日早起出門應考的同學，可能遇上12~13度的低溫，不過太陽出來後回溫快速，白天晴到多雲感覺上溫暖，日夜溫差很大，建議採容易穿脫的洋蔥式穿法以免感冒。

▲大學學測將登場，南北天氣大不同，但清晨低溫約12-14度。（圖／記者林敬旻攝）

氣象預報員陳伊秀表示，周五冷空氣預期強度又更強，因此氣象局上午已調整為大陸冷氣團等級，明天開始南下影響台灣，北台灣將明顯轉冷，高溫跟今天的24-25度相比，落差約6-7度，整天偏冷僅17-19度；中南部地區白天高溫23-26度，但入夜後也會明顯轉冷，低溫約15-16度。

▲受到冷氣團南下影響，周五白天北部明顯轉冷，一整天僅17-19度。（圖／記者林敬旻攝）

這一波最冷時刻為周六、周日清晨，中部以北及東北部低溫約12-14度，北台灣空曠地區更下探11度，南部及花東則為15-16度。

至於降雨方面，這波水氣較明顯的時間點為周五清晨到白天，桃園以北有機會下雨，但明天傍晚之後，降雨轉為局部零星雨，僅東北部、基隆北海岸有飄雨，中南部水氣不多，屬於乾冷天氣。