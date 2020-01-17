春節天氣趨勢曝！除夕後恐變天　彭啟明：會是有變化的年節

▲ 彭啟明說，今年春節下半段的天氣可能沒那麼穩定。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

過年快到了，民眾關心春節天氣，天氣風險管理公司總經理彭啟明今（17）表示，預期下周六開始到過年的後半期，可能有鋒面及冷空氣再度南下接近台灣附近，可能又會再降溫，但降溫的幅度仍有很高的不確定性；整體趨勢來看，今年過年前到除夕的天氣尚佳，而下半段的天氣應該不會像前兩年這麼穩定，會是有些天氣變化的年節。

彭啟明今天在臉書指出，昨天深夜開始，天氣開始改變，新的一波冷空氣又逐漸接近，再度轉為東北風的天氣型態，桃園新竹以北到新北、台北、基隆、宜蘭到花蓮北部到目前已經轉為陰沉有短暫陣雨的天氣，清晨北部台北市的低溫已經降到16度，和昨天相比降了一度，淡水等空曠地區也降到14度。

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他說，預計今天北部都會是陰陰沉沉偶飄雨，持續降溫的天氣類型，今天晚上到周六清晨，台北市可能溫度會落在14度上下，中部以北、東北部空曠區域有機會下探 12至14度，部分丘陵很空曠地方可能降到11至12度。而苗栗以南從台中開始到高雄屏東，則維持穩定，屬於多雲到晴，溫度雖稍降一些，但沒有北部明顯，空曠地區可能低溫仍有機會在 12至13度。

▲冷氣團報到，苗栗以北預估下探11度。（衛星雲圖／翻攝中央氣象局）

彭啟明表示，周六清晨雖然較低溫，白天開始，冷空氣會稍微減弱，逐步緩回溫，但迎風面的東北角仍是有些水氣，仍有短暫陣雨的天氣，而北部其他地方將逐漸轉為多雲的天氣，白天會稍微緩回溫一些，有機會接近到20度上下，中南部白天高溫會回溫多一些，約23至25度，日夜溫差較大。

周日冷空氣將持續減弱，迎風面也會轉多雲到晴，不過要留意空曠地區的低溫仍有14至15度，北部白天會回溫到22至24度間，中南部回到24至26度，相對這兩天舒適許多。

他指出，下周一開始到周五過年除夕的天氣，大致上是相對穩定，晴朗回溫，有點回到春天的感覺，但預期下周六開始到過年的後半期，可能有鋒面及冷空氣再度南下接近台灣附近，可能又會再降溫，但降溫的幅度仍有很高的不確定性，由於目前已經有類似春天天氣系統，早已開始有許多中小尺度系統接近台灣附近的特徵，變動度也較高，到底水氣有多少，降溫會到哪種程度，預報的準確度上仍不穩定，只能參考用；較有參考價值可能還要延後到下周一會較有可信度。

但整體趨勢來看，彭啟明說，今年過年前到除夕的天氣尚佳，而下半段的天氣應該不會像前兩年這麼穩定，會是有些天氣變化的年節。