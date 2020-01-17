台南麻豆外勞2死1傷兇殺案　兇嫌聲請羈押獲准

▲台南市麻越南移工酒後持刀砍殺越南移工同事，造成2死1傷案，兇嫌斐姓男子被台南地院裁定羈押禁見、禁止通信。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區一家紡織廠發生的２死1傷兇殺案，涉案越南籍斐姓勞工，被台南地檢署檢察官依殺人罪嫌重大，本刑5年以上重罪，有逃亡、滅證、串供之虞向台南地院聲請羈押禁見、禁止通信，台南地院17日下午裁准羈押禁見。

台南地院指出，有關日前台南市麻豆區發生移工衝突殺人案件，經台南地檢署檢察官聲請羈押，法院強制處分庭值班法官審理後，裁定羈押禁見如下：被告經訊問後，法官依據檢警偵辦提出之證據，認為被告涉犯殺人罪嫌重大。被告涉犯重罪，犯案後逃逸現場，且本件尚有證人待勘察，有事實足認為被告有逃亡、滅證、串供之虞，且被告所涉為最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，依據趨吉避凶等基本人性，可預期被告逃匿以規避審判程序之進行及刑罰之執行之可能性甚高，有相當理由不排除被告之後有逃亡、滅證、串供之可能，為確保追訴、審判或執行程序之順利進行，非予羈押，國家追訴及刑罰權即有難以實現之危險，再參酌被告所涉殺人罪嫌，造成2人死亡，害及人命，嚴重危害社會治安，妨害社會安寧，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益、身心狀況及防禦權受限制之程度，認有羈押之必要。裁定被告應予羈押，並禁止接見、通信。



本案死者是31歲黃姓越南移工、28歲妹婿武姓越南移工、傷者是黃男的堂妹、武男妻子黃姓女子等人，與兇嫌斐男都是從越南到麻豆同一家公司工作的移工。疑斐男在工作上與死者發生衝突，斐男在酒後引發殺機，15日晚上10時30分酒後返回公司宿舍，帶著酒意找黃姓移工理論，但雙方一言不合，斐嫌氣憤的隨手拿起黃男房內菜刀丟向黃男，但未丟中，多位移工友人趕忙上前勸架，架開雙方。

黃男心有不甘，打電話找來同住宿舍的堂妹婿武姓男子，2人再到斐嫌的住房理論，雙方再度發生肢體衝突，事後黃、武2人轉身離去時，斐嫌竟從住房內拿出菜刀追出，先在宿舍2樓走道從背後猛力砍刺武男，造成武男當場倒地不起。

黃男逃到黃姓堂妹住的另一棟女生宿舍房內躲藏，斐嫌仍持刀闖進女生宿舍，踹開黃女房門後，持刀砍殺黃男頭部，造成右頸傷及動脈大量出血，黃女力阻斐男行兇，右手虎口也受刀傷。

斐男行兇後後，翻越宿舍外的蛇籠圍牆逃逸，麻豆警分局、麻豆消防分隊獲報後，迅速到場查處，警方查扣作案兇刀，消防局救護人員將武、黃2人送醫急救，但2人在到院前已無生命象，仍宣告不治死亡，黃女就醫後無礙。

麻分局局於同日深夜11時許啟動快打警力，出動大批警力封鎖現場，於廠區後方草叢大面積搜索，在16日凌晨緝獲跑不動躺在馬路上的斐嫌，送往麻豆新樓醫院就醫戒護。