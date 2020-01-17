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殺害《17》女直播主　前男友多次磕頭道歉終於逃死定讞

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記者吳銘峯／台北報導

直播平台《17》直播主邱喬琪，2018年間在租屋處遭前男友廖晏霆持刀殺害。廖男被依照殺人罪嫌提起公訴，一審審理時他就當庭下跪道歉，最後獲判15年。二審時他也當庭向家屬下跪磕頭道歉，二審因此仍不判死，改判無期徒刑。全案再上訴第三審，最高法院17日駁回上訴定讞。

本案發生於2018年5月28日晚上，現年27歲的廖晏霆原本是邱喬琪的粉絲，2人也是高中同學，畢業後交往了3、4年，2018年2月分手後，廖男仍多次跑到邱女住處要求復合。案發當晚，廖男先喝了酒，憑著酒意帶上水果刀，埋伏在邱女住處樓梯間，趁邱女開門時闖入，邱女想逃出門外，遭廖男反持水果刀猛刺上背部，邱女掙扎返回屋內，又遭廖男勒頸，最後倒臥血泊中。

邱女室友發現邱女遭挾持，隨即報警，警方獲報趕到，正打算破門時，廖男自行開門走出，警消人員隨即一擁而入，發現邱女身中多刀，早已氣絕。廖男否認預謀殺人，但警方在她隨行的包包中搜出童軍繩，檢方也認定他有殺人犯意，因此聲請羈押獲准，並依照殺人罪嫌提起公訴。但一審審理時，廖男多次當庭下跪，向邱女家屬道歉，雖然家屬不原諒廖男，但一審法院仍認定廖男頗有悔意，判刑15年，讓他逃過死刑。

案件上訴二審，高等法院審理時，廖男一開始就否認自己犯罪，他說「我沒有殺人的動機與犯意」，不斷強調自己深愛著對方，是因2人爭吵後他才不慎殺死邱女，至於童軍繩那是打算自己上吊自盡用，「充其量構成傷害致死罪」。但邱女父親非常不滿，咬牙切齒說「我一輩子也不會原諒你！我的女兒那麼可愛！我們夫妻傷心一年多，你摸摸良心，聽聽你自己在說什麼！你敢說，我不想聽！」廖男還押時，再度雙膝跪地朝邱父「咚咚咚咚」重重磕了4個響頭。

二審法院最後仍認定廖男僅因感情因素就殺人，不是年輕人面對感情所應有之行為，如果不處以極刑，難以給社會合理的交代，因此二審加重改判無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴第三審，最高法院17日駁回上訴定讞，廖男逃過死刑。

▼廖晏霆殺害直播主前女友。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼廖嫌殺17直播主前女友。（圖／翻攝當事人臉書）

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