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21歲男刺殺國中班導！他浴血緊抱兒子「忍痛送回家」…血流光家門口倒地亡

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▲▼21歲男子刺死國中班導師。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲死者徐姓老師有兩個兒子。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

一把尖刀，狠狠刺傷了兩個家庭。海南省澄邁縣第二中學校園內1月3日下午發生一起故意傷害致死事件，21歲蒙姓男生在教師宿舍樓下，持尖刀將該校徐姓老師活活刺死。當日，官方內部通報顯示，經初步訊問，兇手自稱在澄邁二中就讀時不服徐老師管教，心懷不滿進而行兇。

據《紅星新聞》報導，死者徐姓老師出生於1983年4月，2006年大學畢業後即到澄邁二中工作，擁有一個幸福的家庭，妻子同為該校音樂老師，大兒子7歲，小兒子才1歲2個月。

血案發生在1月3日的下午，徐老師上完課後，回家做了妻子最愛吃的牛肉炒尖椒和炒雞肉，下午2點30多分騎著電動單車帶著大兒子去上學，但因為忘記帶頭盔，又折返到教師宿舍樓下。

和徐老師同住一棟樓的A老師透露，「監視器顯示，下午2點不到10分的樣子，兇手就出現在宿舍樓下，戴著安全帽和耳塞，一直等到徐老師騎車出去，他也跟著出去，隨後徐老師回來，他也回來。」

「大概2點50分，徐老師背對著兇手拿帽子；這時兇手下車，把車停好，從坐墊下面拿出刀，就開始動手了。」A老師稱，「可能出於本能，徐老師重傷中把孩子抱上了4樓；當時有人喊叫，兇手可能也害怕了，把刀一甩，帽子一扔，嘴裡還罵罵咧咧的，後來就騎著機車走了。」

▲▼21歲男子刺死國中班導師。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲21歲男子刺死國中班導師。（圖／翻攝自紅星新聞）

這時，4樓的妻子正準備出門上課，聽到喊叫聲後，走到窗戶邊看發生了什麼事，「以為有人在吵架。」此時，敲門聲響起，她一打開門，便看到丈夫倒在了地上，「頭上全是血，看不清傷口在哪，兒子左手臂也被劃傷了一刀。」

她急忙呼救，並撥打了急救電話和報警電話。聽到呼救後，幾位老師趕到徐老師家中，幫忙將他抬下樓，用小車送到醫院。3日下午3點50分，經搶救無效，他還是被宣佈死亡，死亡證明顯示是因刀刺傷後致失血性休克死亡。

據現場圖片顯示，一樓樓梯口有一大灘血，而1樓到4樓的54級台階上，全都有血跡。官方通報稱，嫌疑人被當場控制，經縣公安部門初步訊問，自稱曾在澄邁二中就讀，因不服就學時徐老師的管教而心懷不滿。

▲▼21歲男子刺死國中班導師。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲兇手父親。（圖／翻攝自紅星新聞）

兇手蒙男出生於1998年6月，家中排行老二。他父親蒙甲（化名）稱，兒子自上小學起就表現有一些低智行為，考試經常考幾分，曾留級轉校，還經常被別的孩子欺凌。

家屬事後透露，蒙男於2013年初被診斷患有精神分裂症，偏執型，最近一次出院時間為2019年9月11日。不過，父母已記不得兒子具體是哪一年開始發病的，「突然就開始胡言亂語，亂摔東西，嚷嚷著有人要害他。」後來，夫婦倆見兒子狀態沒有好轉，於是將兒子送到海南省安寧醫院檢查。

經診斷，蒙男患有偏執型精神分裂症，存在幻聽、妄想，2014年2月至2019年9月曾10餘次住院治療，其中2018年4月1日到2018年12月20日連續住院，週期最長。父親說，「經常都是這樣的情況，孩子發病了我們將他送到醫院治療，情況好轉後，我們將他接回來，犯病了再送過去。」

他的病給整個家庭蒙上了陰影，但讓人始料未及的是，1月3日下午卻在學校殺死了曾經的老師。當天接到警方電話時，父母還在家裡睡覺，「如果沒有發生這事，我可能連那位老師姓什麼都不知道。」

之後，夫婦又得知徐老師有兩個年幼的孩子，「我們知道給他們家帶來了很大的傷害，但是現在似乎道歉也沒有什麼用，我寧願被殺死的是我。」

▲▼21歲男子刺死國中班導師。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲死者妻子悲痛哭泣。（圖／翻攝自紅星新聞）

徐老師1月4日在澄邁縣一處陵園安葬，按照當地風俗，妻子未能送丈夫最後一程，「不能讓他走得有牽掛。」她心碎回憶，「丈夫最愛的就是我們母子仨，勝過愛自己千百倍，天氣冷，他手都裂開了，還要洗菜洗碗，從不讓我做，颳風下雨也是他送孩子，每天一回到家就喊我的名字，看我在哪個房間，生兩個孩子，他在醫院日夜陪著我……。」

妻子不明白蒙男為何要下此狠手，在她眼裡丈夫對學生們非常關心。事發後，她也得知嫌疑人患有精神疾病，但認為，「兇手的作案過程並不像一個是精神疾病患者應該有的狀態。」

妻子心碎說，「前天晚上大兒子還問我，爸爸什麼時候出院啊，我說等你長大了爸爸就出院了，孩子問那爸爸在醫院誰給他餵飯啊，我說有醫護人員，我不能告訴他的是，爸爸已經沒了。」

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