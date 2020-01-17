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「2020美食帶路」台東部落食尚網誌　限量300份供索取

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▲ 「2020美食帶路」台東部落食尚網誌上線。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 「2020美食帶路」台東部落食尚網誌上線。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導　

2020年台東部落食尚誌官網平台17日正式上線！台東縣政府原住民族行政處期望透過「食」與大家交朋友，著眼與部落生活的關係，內容以原住民族「飲食文化」為核心，詮釋台東在地風情和食材的原生模樣，同時印製精美的紙本專刊「食尚誌」也將即日起同步開放限量300份供索取。專刊將收錄網站內所精選的10篇文章，字裡行間流露風土情懷，以及關於部落食的文化故事、食的智慧結晶，有所不知的部落好滋味。

縣長饒慶鈴表示，拉近土地與人文的距離，最自然的邀請卡就是「食」；「台東部落食尚」計畫從「心」建立部落的新飲食文化產業，期待更多元的展現原住民的文化淬煉，藉由食材的生產、料理、呈現、文化延伸，將產業串連起來，落實永續的觀念與態度。如同新建置的部落食尚官網平台，用視覺帶動大家對部落的認識，也會不斷提供新資訊，介紹來自部落隱藏版的美食和遊程，從早餐、早午餐、午餐、下午茶到餐酒館等，提供豐富的五感體驗資訊。透過品嚐多元的文化色彩，開啟境內七大原住民族的食緣，踏上尋覓風味的藏寶圖。

食尚誌由一群台東原住民青年一起撰文，由排灣族的Cudjuy Maljugau（謝聖華）領軍編輯，都蘭部落阿美族Lisin Icyang（田瑞珍）負責撰文，視覺則由2位卑南族青年操刀呈現，1位是台東文創聚落培育之新銳工作室設計師莊志豪（WADIYAN 瓦力原創設計工作室）進行美術設計、高信宗則負責平面攝影，讓食尚誌不管從內文的編撰、攝影、設計，都充分展現出新世代部落青年對美學風格的創造力及信心。

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