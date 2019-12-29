韓流大勢男團ASTRO首訪台南開唱　台南美食留下美好印象

▲韓國新一代大勢男團ASTRO首度造訪台南，市府特別在演唱會前安排ASTRO見面會，貼心端出台南水果、人氣美食小吃款待，並與現場AROHA相見歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



由「臉蛋天才」車銀優領軍的韓國新一代大勢男團ASTRO，28日首度造訪台南，並在台南市政府舉辦的跨年演唱會帥氣登場，為了展現台南的溫暖與熱情，市府特別在演唱會前安排ASTRO見面會，貼心端出台南水果、人氣美食小吃款待，並與現場AROHA相見歡。





ASTRO是韓國Fantagio娛樂公司旗下的6人男子偶像團體，6位成員包括MJ、JIN JIN、車銀優、Rocky、尹產賀及文彬（本次不克出席）。團名ASTRO為西班牙文「星星」的意思，即成員們希望和所愛的人一起成為閃耀的星星，更將粉絲取名為AROHA，為ASTRO Hearts All Fans的縮寫，意思是ASTRO唯一的粉絲，足見ASTRO對粉絲的重視與疼愛。





ASTRO在之前釋出的宣傳短片中提到台南美食很有名，市長黃偉哲特別準備木瓜、火龍果、哈蜜瓜、蓮霧、香蕉等各式水果，並請晶英酒店準備相當具代表性的台南美食小吃，包含米糕、碗粿、牛肉湯、古早味香腸、八寶丸、牛肉餃、排骨酥、鳳腿照月、筍乾封肉、杏仁油條等，搭配台灣人氣飲品珍珠奶茶及台南在地冬瓜茶。黃偉哲市長更特別準備奇美鳳梨酥讓ASTRO帶回家，晶英酒店也在房間中精心準備「多寶格」，提供台南特產椪餅、芒果乾、鳳梨乾、芭樂乾、花生芝麻磚等美食。希望讓ASTRO每位成員暖胃又暖心，帶著滿滿的活力登場，透過ASTRO的加持，讓國內外粉絲朋友認識台南、愛上台南。





ASTRO熱絡地在現場品嘗台南美食小吃，JIN JIN與尹產賀稱讚杏仁茶搭配油條很香醇好吃，團員公認胃口最好的MJ現場更是大快朵頤， MJ和Rocky都誇說東坡肉很柔軟、入口即化，口感和韓國的水煮肉很相似，車銀優則品嚐台南道地古早味八寶丸，讚許非常好吃，讓他回憶起小時候放學都會在學校附近小吃店所吃到的美味炸物。



車銀優表示，第一次到台南非常開心，期待與大家一起製造許多美好的回憶，團員們會在舞台上好好表現，讓ASTRO的美好印象留在大家心中，也感謝台南市政府精心準備，讓ASTRO每位成員能夠品嚐到台南美食，更感謝大家熱情款待，相信每位成員都對台南留下美好的回憶。