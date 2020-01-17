民進黨2024誰選總統？　「賴神、胖周瑜」等3人被點名接棒蔡英文

文／中評社

蔡英文16日出席競選連任感恩餐會，似乎透露出黨內接班規劃。蔡英文副手搭檔賴清德在選舉期間「尊蔡」，扮演好副手角色；桃園市長鄭文燦也在地方積極輔選，並且頻頻被點名可能是接任閣揆人選之一，加上交通部長林佳龍是「正國會」大將，派系競爭之下，這3位都很可能是民進黨2024的儲備人選。

▲2024年大選誰會成為蔡英文的接班人，港媒點名民進黨3位人選。（圖／記者林敬旻攝，下同）

雖然副手常常都是無聲角色，但以賴清德的背景，相信他在520後不會像現任副手陳建仁這麼「無聲」。而副手若扮演得宜，其實比行政院長更討喜，就看賴清德未來跟蔡英文的配合到底能發揮什麼功能，以及蔡英文的授權程度。

除了賴清德以外，鄭文燦能在桃園市藍營優勢選區高票連任市長，就代表鄭文燦的不簡單，加上鄭也被點名可能是接任閣揆的人選之一，若縣市長加上閣揆經歷行政經驗更加豐富。但行政院長並不容易討好，就像賴清德出任閣揆期間，對個人聲望是減分多於正面。

賴清德與鄭文燦都是新潮流系，民進黨內其他派系會願意就默默拱手嗎？絕對不可能。

「正國會」大師兄林佳龍也被點名是可能的蔡英文接班人選，但林競選台中市長連任失利，是他政治路的敗筆。不過，他在這次負責督導台中立委選情則有席次上的斬獲，未來就看「正國會」怎麼跟新潮流競爭。

▲賴清德與蔡英文搭檔，堪稱是民進黨最強組合。

除了2024的大位，首先登場是2022的六都直轄市選舉，雙北、高雄、台中怎麼布局？都可能引起民進黨中生代的卡位戰，基隆市長林右昌已經連任屆滿，會不會選擇攻台北市長？而行政院長蘇貞昌女兒蘇巧慧這次成功連任，打敗新北市長侯友宜力挺的前國民黨立委黃志雄，很可能也規劃要邁向新北市長更上層樓。至於高雄市長若這次罷韓成功，黨內派系將提前開打，之前參選過的行政副院長陳其邁、高雄資深立委管碧玲等是否又會再次開戰？

蘇貞昌常常說人生劇本早就寫好，但不能偷看，現在看看民進黨的接班梯隊，隨著政治情勢變化，似乎還不能果斷點出誰會選2024蔡英文接班人選？而其他六都布局，隨著蔡520新任期，民進黨中生代可能就會開始採取動作。

▼鄭文燦深耕地方，也是外界認為的矚目對象之一。

▼林佳龍從台中市長轉戰交通部長，表現也很亮眼。（圖／記者黃國霖攝）