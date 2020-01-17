▲ 新北深坑慈誠寺捐200份豐富年菜，三重弱勢家庭感動淚崩。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年關將屆，當民眾忙著採買年貨，張羅年夜飯，但社會仍有一些因家庭變故而無法準備豐盛年菜的家戶。新北市深坑聖慈誠寺，結合聖慈青年關懷慈善會和玄達關懷慈善會，提供了200份豐富的年菜和毛毯，致贈給三重社福中心服務中的弱勢以及遭受家庭暴力的家庭，讓他們也能溫馨圍爐。

深坑聖慈山慈誠寺住持常源師父表示，佛法以慈悲喜捨為要務，在年關將屆，家家戶戶慶團圓，但社會角落裡仍有一些需要關注的家庭，慈誠寺最早在三重田心子，後來遷堂到深坑，飲水思源，因此這2年來每到三大節日，都會回三重來佈施，希望家家戶戶都能過好日子。

▲ 慈誠寺常源方丈（中）將年菜贈與弱勢家庭，家防中心主任許芝綺（左）社會局社工科長劉文湘（中右）。

社會局社工科長劉文湘、家防中心主任許芝綺和三重社福中心督導劉彥伯陪同案家一起受贈，劉文湘表示，非常感謝深坑聖慈山慈誠寺方丈常源師父，常常捐贈弱勢家庭所需的物資，或在年節辦理關懷餐會，這次年菜非常豐盛，有人參燉雞、櫻花蝦米糕、佛跳牆、獅子頭、開運海鮮羹及蒜香河粉鮮蝦等，還有毛毯，讓弱勢家庭都能溫馨享用年夜飯。

一位趙姓母親在受贈時，當場感動得流淚，常源師父趨前輕拍安慰，趙母說她一個女兒罹癌，又要撫養2個孩子，想到這就傷心，常源師父鼓勵她勇敢堅持下去，未來一定會有轉機；三重社福中心督導劉彥伯說，該個案一直持續服務中，會再媒合其他資源挹注。

「時間對我們來說完全沒用！」