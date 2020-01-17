新竹市「幸福好年」　春聯、幸福小紅包亮相

▲新竹市政府今(17)日宣布春節6大安心服務。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

農曆春節即將來臨，新竹市政府17日正式公布新年春聯「幸福好年」與幸福小紅包，新竹市長林智堅也將從1月18日起到初一，展開全市參香祈福之旅，市府邀請民眾跟隨市長腳步出外走春，參拜祈福的同時就有機會領到限量款幸福小紅包，為新的一年帶來好運，同時，新竹市副市長沈慧虹也宣布「春節6大安心服務」，從垃圾清運、警消維安、醫療服務，到預約結婚及新竹市動物園新年營運等觀光旅遊，各方面都已做好萬全準備，春聯、紅包袋與幸福小紅包即日起可於東區、北區、香山區公所及市府一樓服務中心、稅務局與文化局服務台領取。

新竹市政府17日在長和宮舉辦2020「幸福好年」記者會，公布今年的「幸福好年」春聯和鼠年開運小紅包，並宣布春節6大安心服務，包含暢玩動物園、動物園接駁、春節結婚服務、垃圾清運、居家安全與醫療服務等全方位服務，邀請全國民眾把握7天連假，到新竹市暢遊動物園，或是跟隨林智堅市長走春領「幸福」，迎接充滿幸福與好運的一年。

沈慧虹表示，新竹市是一座年輕古城，充滿歷史建築與古蹟，能漫步體驗老屋和廟宇之美。此外，悠閒漫步新竹公園與新竹市立動物園，享受湖畔料亭、玻工館建築之美；以及香山茶花祭、新竹漁港等景點，非常適合年節假期，闔家出遊走春，新竹市政府也會做市民最好的後盾，提供最好的服務，祝福市民有個平安的幸福好年。

行政處長白舒樺分享，今年「幸福好年」春聯，是由新竹市青草湖國小謝明鳳老師繪製。謝老師為新竹在地成長的七年級生，從教書開始，已經連續13年設計獨特的生肖創意春聯，今年特別以楷書隸書的古典風味為主，搭配兩隻組合成愛心的老鼠，心有所「鼠」，一起擁抱幸福的圖像，與大家共同迎接2020幸福好年。

行政處長白舒樺指出，今年市長林智堅將提前從1月18日起，一直到大年初一(1月25日)，進行春節參香祈福之旅，預計將參拜包括城隍廟、長和宮、天后宮、竹蓮寺、天公壇、北極佑聖宮、青南宮等共19處宮廟，並現場發放限量款幸福鼠年小紅包，歡迎民眾一同拜廟走春，分享農曆新年喜氣與幸福氛圍。

行政處表示，為了讓大家都能安心享受年節假期，市府團隊也上緊發條，推出「春節6大安心服務」，包括動物園過年不休園（除夕休園）、提供動物園接駁、1月20至22日可預約結婚登記、五大醫院服務不打烊、警消也安排人力全年無休守護民眾居家安全等服務。

對於民眾最關切的垃圾收運期程，新竹市環保局表示，考量農曆過年家戶大掃除需求，今年1月24日(除夕) 環保局將提前半天收運垃圾，僅大年初一到初四停收，1月29日(初五)加班提前清運，以擴大服務市民，1月30日(初六)恢復正常清運。春節期間也安排清潔隊員輪值，負責清掃市區重要道路、市區景點、左岸環境等，持續維護市容整潔。

行政處指出，「幸福好年」春聯即日起將投遞至新竹市各家戶或社區管委會，東區、北區、香山區公所及市府一樓服務中心、稅務局與文化局服務台亦備有春聯、紅包袋組及幸福紅包，供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

行政處表示，幸福小紅包及紅包袋組，則是由筆名三木森（Mori）的江坤森設計師精心創作，江坤森設計師畢業於交通大學應用藝術所，曾獲選台灣文博會年度新銳，作品不但屢獲英美等國際插畫大獎，更於2019年勇奪8項國際插畫與設計大獎。今年從經典故事〈青鳥〉發想，創作追尋幸福的小鼠，透過嬉戲、玩樂、探險等面向，明白幸福就在身邊，藉此祝福所有新竹市民，新的一年都會是「幸福好年」。