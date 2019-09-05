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《財訊》智慧城市首長施政成效　新竹市奪冠

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▲新竹市推動智慧城市四年有成，獲《財訊》「智慧城市」評比全國第一肯定。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市推動智慧城市四年有成，獲《財訊》「智慧城市」評比全國第一肯定。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市推動智慧城市四年有成，獲《財訊》「智慧城市」評比全國第一肯定！新竹市政府2015年起成立「智慧城市推動小組」，透過交通、醫療、基礎建設、創新創業、教育、治理、觀光七大面向擘劃智慧城市藍圖，近年推動經國橋智慧交通系統、無人自駕車開放場域試行，更成功爭取國發會設立的亞洲‧矽谷計劃進駐竹科X基地，智慧城市推動有成，獲《財訊》雙週刊「2019年全台智慧城市大調查」評比肯定，縣市首長推動智慧城市評分全國第一、縣市施政非六都第一的佳績。

《財訊》雙週刊連五年針對全台22個縣市進行「智慧城市大調查」（https://www.wealth.com.tw/home/articles/22077），持續追蹤縣市政府如何把智慧科技與解決方案，應用在交通、健康、安控、能源、建築、創新與治理上的情況，同時也對全台民眾做電話問卷調查，了解民眾對於智慧城市各面向的需求率、使用率，並評估各縣市推動成果。

新竹市政府行政處指出，新竹市在今年度獲得民眾評比肯定，包括「智慧城市施政成效最佳縣市」、「民眾所居住城市之縣市長推動智慧城市的施政成效評分」，分別獲得非六都第一、全國第一的佳績，是近年對市府長期推動智慧城市建設的最大肯定。

新竹市長林智堅特別感謝市民與《財訊》的肯定，他說，新竹市擁有全台最重要科技產業聚落，在地就有數間國家級研究單位，還有5所頂尖大學，他上任後積極整合科技研發資源打造智慧城，如何利用智慧科技能量轉化為市政能量，帶給市民便利舒適的生活，是近年市府推動智慧城市的核心目標。

他指出，近日與工研院簽訂 MOU，合作推動全台第一處開放式場域自駕車運行，讓竹市在推動智慧交通上成全國「走在最前線」城市；近年也以智慧交通系統改善竹科塞車難題，日前於經國橋連接竹北、竹市兩處道路，引進智慧化動態號誌控制系統、ETAG車流監測系統及電信大數據(CVP)，讓往返通勤民眾上班時間減少最高達49%旅行時間，成效卓著。

除此之外，近日更成功爭取國發會設立之亞洲‧矽谷新竹辦公室進駐竹科X，未來將成為結合人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的產業聚落，帶動創新科技發展。

行政處長白舒樺表示，新竹市是全方位推動智慧城市，利用科技提升治理效能，提升民眾生活便利性，舉凡路邊智慧停車APP、易淹區域排水即時監控及預警系統、空氣品質監測、用電監控系統、公有地設置太陽光電發電系統、警政決策分析平台、虛擬實境防救災訓練、無人自動化資源回收站等都導入智慧系統；今年更引進AI智能機器人「凱比同學」進入全市公立幼兒園，也是全台首創。

行政處也指出，根據《財訊》智慧城市調查結果，可以發現全台民眾普遍在「智慧交通」上使用率最高，特別是公車動態、市區即時路況查詢等資訊，而對於天災、環境汙染、路口警政監視等「智慧安控」類別有最高需求率，也顯示竹市近年推動智慧城市的主軸符合民眾期待。

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