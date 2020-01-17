情侶出國吵架女生慘遭丟包！男友拿走wifi機搞失蹤　預付卡強勁網速挽救感情

▲看到朋友去日韓打卡吃美食不必太羨慕，台灣也有道地日韓美味可以享用。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

朋友出國玩，IG、FB狂發美食照打卡，每次看到都好想吃，像是日本居酒屋的烤物香噴噴，吃一口肉、喝一口酒，完全是人間美事！韓國炸雞又嫩又甜，部隊鍋豐盛滾燙，最適合好友們一起分享。不能一秒飛出國，就改找其他朋友約一攤吃起來吧！ETtoday編導小嘉和小編小孟，最近都被好友的出國美食照瘋狂洗版，看得兩人好心動，不囉嗦立刻約了日韓各一家餐廳，爆吃回敬一波。

位在台北南港的「武侍酒」是小孟的口袋名單，有道地的日本料理，像是酒蒸蛤蜊、蔬菜天婦羅，還有小孟和小嘉都超愛的馬鈴薯燉肉，綜合串燒也是必點，兩人吃著日料，話匣子也開了，分享有關日本的趣事，小孟說自己有個朋友去日本迪士尼樂園玩，本來玩得很開心，半路卻和男友大吵一架，男友轉頭就走，女生被丟包，結果wifi機還在男生身上，連要傳簡訊罵對方都無法，超級悲劇！

小嘉也因為wifi機吃了不少苦頭，但他是反過來，每次出國都要擔任wifi機褓姆，出國前就淪為工具人，租借是他，回國後拿去還的也是他，在國外則是隨時要「養育」wifi機，如果沒餵飽電，讓大家沒網路可用，就絕對會吵架，愈想愈委屈的小嘉只能跟小孟乾一杯來安慰自己。

吃完日料，兩人轉戰台北市民大道上的「娘子韓食」，辣炒年糕、炸醬麵、海鮮煎餅等韓式美味通通點起來，還叫了店家的招牌黑醬炸雞和韓式部隊鍋，小孟拉起部隊鍋裡的超濃郁起司，也勾起了她關於韓國的回憶，這一次主角是她熱愛歐巴的朋友，一群人到韓國玩，因為太想吃有名的人蔘雞湯，於是帶著所有人到名店去排隊，一排就是兩小時，炎炎夏日大家都熱到「奇摩子」很差，更糟的是wifi機又沒電，一行人在烈日下乾等，連上網玩手機打發時間的機會都沒有，慘上加慘。

不過不是每個人出國旅行都會遇到這麼衰的事，小嘉朋友去韓國時，就買了台灣大哥大預付卡漫遊通，捨棄用wifi機，沒想到網速超順又吃到飽，辦手續時店員還推薦了好幾間私房韓式餐廳，小孟聽了大讚根本佛系網卡！而且操作很簡單，不用像wifi機得輸入又長又複雜、字還小到不行的密碼，直接開通就可以使用，出門時帶上手機充電線，就不怕突然沒網路。

網路上其實也有很多便宜網卡可以選購，但出國在外不像在台灣這麼方便，便宜網卡要是開通或使用時發生問題，越洋求助難上加難，還需要另花一筆錢再開通網路，完全打臉當初想省錢的行動，台灣大哥大預付卡漫遊通有售後服務，而且只要買sim卡換上，就算不是原用戶也能享有服務。更棒的是，預付卡漫遊通不是拋棄式的，只要上官網儲值網卡，往後也能在中港日韓泰美新加坡多地使用。

小嘉後來跟隨朋友腳步，也用預付卡漫遊通到大阪玩，一天花不到一百元，就能無限上網不怕爆流量，網速不卡卡，他還發現台灣大哥大預付卡漫遊通可以熱點分享，和朋友兩人共用價錢再省一半，簡直就是小資必備出國利器。

小孟小嘉兩人邊吃邊聊，交換了好多日韓美食和實用的國外上網資訊，兩人都有共識，下次出國前查好餐廳、開通台灣大哥大預付卡漫遊通，一定可以玩得更便利、留下超多精彩回憶。

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