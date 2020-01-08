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春節出國旅遊不用愁　電信漫遊一天最低17元

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▲▼搭飛機,機艙,機場。（圖／取自Pixabay）

▲三大電信推出春節漫遊優惠。（圖／取自Pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

春節連假是出國旅遊的好時機，為了提供用戶輕鬆無負擔的國際漫遊服務，三大電信都推出了春節漫遊優惠；其中，中華電信於網路門市及APP推出「新春漫遊歡樂送」快閃優惠，2GB輕量型方案加贈25%上網量不加價，立即升級為2.5GB的漫遊優惠，熱門旅遊地區日本、韓國，15天2.5GB限時優惠249元，平均1天只要17元。

中華電「新春漫遊歡樂送」
中華電「新春漫遊歡樂送」活動自即日起至109年1月17日止，搶先預約成功，並於109年3月1日前啟用，還能參加「好運888樂樂抽」，有機會帶走熱銷家電好禮，伊萊克斯空氣清淨機(價值：24,900元)、PANASONIC 32L雙溫控發酵電烤箱(價值3,690元)，以及總點數高達88,000點的Hami Point。Hami Ponit 1點等於1元，點數可用於4大超商、威秀影城等熱門通路兌換咖啡、電影票及折抵電信帳單等。

台灣大原號漫遊日韓泰7國買四送二
台灣大則是即日起推出春節原號漫遊日、韓、新、馬、印、菲、泰7國的優惠，凡是申辦4天以上原號漫遊的民眾，就另送2日免費優惠，優惠折抵後，最低只要398元，平均一天99元，就可享漫遊吃到飽。

同時，台灣大亦從即日起，中港預付卡漫遊通首次大降價，最高優惠可打67折。若以申辦5天中港預付卡漫遊通為例，享有71折優惠，漫遊上網原價600元，現僅需429元，立刻省下171元，平均一天只要85元。

遠傳與Booking.com推獨家回饋
遠傳則是與線上訂房網站Booking.com合作，推出遠傳漫遊獨家回饋，即日起至2020年2月29日前，只要於「遠傳電信x Booking.com訂房享優惠」專屬網頁訂房，並於住房期間使用遠傳漫遊上網，費用滿300元(含)以上，就可獲得最高1,350元的電信帳單折抵金。

▼遠傳、Booking.com合作優惠。（圖／遠傳提供）

▲▼遠傳、Booking.com合作優惠。（圖／遠傳提供）

遠傳電信指出，原號漫遊服務遍佈全球五大洲，出國漫遊上網吃到飽每天只要99元起。原號漫遊是最方便的出國上網方式，免租機、免換卡，可隨開隨用，更不會漏接重要電話。遠傳還提供24小時線上客服，旅程中遇到上網問題還能向客服求助。

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