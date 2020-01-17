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規模7.3奪6434命！阪神大地震滿25週年　罹難者家屬牽手…擺十字架哀悼

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▲▼日本各地1月17日舉行為日本阪神淡路大地震（神戶大地震）哀悼的儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本各地1月17日舉行為日本阪神淡路大地震哀悼的儀式。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

曾造成6434人不幸罹難的日本阪神淡路大地震，今天屆滿25週年。在當年地震發生的日本時間上午5時46分，受到地震重創的神戶市等地不少罹難者家屬齊聚默禱追悼。

日本放送協會（NHK）報導，位於神戶市中央區的一處公園，用大約5000支竹子做成的燈籠，在地上排出1月17日及相關文字。

冬天的清晨仍相當昏暗，許多追悼往生者的民眾陸續聚集，現場也可以看到地震後才出生的年輕世代。大家等到時間來到5時46分，雙手合十為罹難者默禱。

今天日本各地都將舉行相關追悼儀式，或是防災演講及防災訓練等，要把對震災的記憶及教訓傳承給下一世代。

▲▼日本各地1月17日舉行為日本阪神淡路大地震（神戶大地震）哀悼的儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲居民在「神戶牆」前擺出十字架的姿勢。（圖／達志影像／美聯社）

一名帶著女兒從兵庫縣小野市到場的女性說，這場地震奪走她的父親，如果沒有這場地震，相信就可以讓父親看到孫女；25年一晃就過去了，來到這裡，女兒應該也能感受到地震的可怕。

另一名從大阪來的40多歲男性說，大學同窗在這場地震中喪命，雖然沒有地震經驗的人愈來愈多，但他還是每年都來，未來也會繼續述說著震災的故事。

日本產經新聞報導，神戶市政府表示，截至上午7時止，參加這次追悼儀式的民眾已有約7500人，較去年多出約2000人；由於今天適逢25週年，是半整數年，若以平常日來相比，也是從有統計以來最多人的一年。

雖然隨著受災民眾逐漸高齡化，如何傳承記憶與教訓成一項課題，但另一方面，不少年輕人也來到會場共享對震災的想法。

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