電信公告春節營業時間　台灣大全台門市不打烊

▲過年是闔家團圓的時節，因此電信業者也調整了門市部分營業時間。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

為了因應春節假期的到來，有部分電信業者公告了門市營業時間的調整；其中，台灣大哥大宣布，春節期間全省直營和加盟門市照常營業，其中，除夕 (1/24週五)各門市都提前至下午16:30打烊，僅部份特殊商圈店點除外，營業時間拉長到17:00-18:00不等。

台灣大指出，信義威秀、台北三創、台北文創、西門町、士林夜市、台北通化二、桃園機場(第二航廈)、逢甲福星、台中東海二等；至於初一到初三 (1/25週六~ 1/27週一) 部分直營門市營業時間從11:30 ~ 20:00，加盟門市營業時間則從中午12:00 ~ 18:00；年初四 (1/28週二)全省直營和加盟門市全部恢復正常營業時間。

而台灣之星全台直營門市在除夕當天除部分門市有營業且提早於17：00打烊外，其餘門市皆不營業、大年初一當天(1/25)則全面不營業(機場門市除外)，讓全台員工能夠回家與家人一起開心迎新年；小年夜(1/23)至初四(1/28)期間將調整營業時間、且僅部分門市營業；自1/29(初五)起全面恢復正常營業時間。

不過，台灣之星也指出，每一個門市的確切營業時間還是要依照各門市公告為主，詳細營業資訊可上台灣之星官網查詢：https://www.tstartel.com/CWS/storeLocation.php，或於前往門市前，先行致電門市確認。

另外，春節期間電信業者也體貼用戶，展延部分帳單週期的繳款期限，留給用戶不被打擾的春節假期；台灣大就公告，原帳單繳款截止日為2/6者可順延至2/10，原繳款截止日為2/7與2/9者，則可順延至2/11。