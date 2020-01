▲網友紛紛表示,此次地震震感強烈。(圖/翻攝自EMSC)

記者詹雅婷/綜合報導

墨西哥當地16日晚間8時7分發生規模5.0地震,歐洲-地中海地震中心(EMSC)最新數據顯示,此次震央位在瓦哈卡州城鎮馬蒂亞斯羅梅羅(Matías Romero)東南方約16公里處,震源深度約20公里。

根據歐洲-地中海地震中心取得的各地回報,網友紛紛表示,此次地震震感非常強烈,就連普埃布拉州首府Puebla也有感。

另據美國地質調查局測得數據,此次地震規模為5.3。

Felt #earthquake (#sismo) M5.0 strikes 75 km NE of Salina Cruz (#Mexico) 13 min ago. Please report to: https://t.co/sellwx8mQ3 pic.twitter.com/uuxRp9RDoD