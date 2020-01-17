支持反對都適用　黃暐瀚提「罷韓、反罷韓4招」　

▲韓國瑜。（資料照／記者翁進忠攝）

記者張乃文／綜合報導

高雄市長韓國瑜2020大選落敗，隨之而來要面對的是選前就發起的「罷免」一事。資深媒體人黃暐瀚則在臉書寫下「罷韓正反4不」，除了「反罷韓4不外」，也有「罷韓4不」，支持或反對都可以看看。

黃暐瀚17日在臉書提「罷韓、正反四不！」，除了反罷韓、也有罷韓4不，他說支持或反對都可以看看。

「反罷韓4不」：

不理會（不要去討論，去擔心，去遷戶籍）

不動員（不要組反罷免社團、集結反罷韓組織）

不反駁（遇到嗆韓罷韓的人，不要跟他爭辯、反駁或爭吵）

不上街（不要舉辦大型的反罷免活動，上街挺韓）

黃暐瀚表示，簡單來說就是不要提高對立、降低激情，投票率不高，韓國瑜自然過關。高雄市民280萬，選民數228萬，4分之1的門檻是57.8萬，要有超過58萬的高雄人，年中投下罷韓票，韓國瑜的市長資格才會被撤銷。

黃暐瀚提到，這次大選高雄投票率高達77.4％，等於10個人中，有8個出來投票，在8個之中有5個投給了蔡英文。熱度如果維持，不要說7成7，超過5成投票率，韓國瑜就有可能被罷免成功。他認為，如果韓國瑜未來「參選黨主席」、「開掛對嗆反對者」、「市政做不好」以至於「藍綠對立繼續升高」，韓國瑜被罷免成功的可能性，就會越來越高。

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