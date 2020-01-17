韓國瑜新春賀卡大剌剌寫「紅包拿來」　Wecare譏：公然索賄嗎？

▲高市府送民眾的賀卡寫著「紅包拿來」。（圖／Wecare高雄提供）

記者洪靖宜／高雄報導

為迎接農曆新年，高雄市政府今年製作32萬份市府小紅包分送給民眾，內卡張貼1元新幣，設計以「LOVE高雄」為主題，還特別增加刮刮卡設計，讓民眾刮刮樂，增加趣味性。不過「Wecare高雄」直接批評「韓國瑜市長是在公然索賄要紅包嗎？！」、刮刮樂的最後一行竟是「紅包拿來」，完全符合韓國瑜市長的無聊當有趣，但高市府員工也很無奈有話要說。

今年小紅包設計以「LOVE高雄」為主題，還特別增加刮刮卡設計，讓民眾刮刮樂，增加趣味性，過好年紅包上週已於三鳳中街及新堀江率先開跑發放，刮開之後可以看到20字全文寫著，「新春快樂，萬事如意，高雄興旺，恭喜發財，紅包拿來」，旁邊也有一組對聯，寫著「豚移舊年餘嘉慶，鼠來新歲報佳音」，再加上市長韓國瑜的簽名。

▲小紅包設計以「LOVE高雄」為主題，還特別增加刮刮卡設計。（圖／Wecare高雄提供）

不過，Wecare高雄則直接批評「韓國瑜市長是在公然索賄要紅包嗎？！」，指出「刮刮樂是很有創意，但最後一行是紅包拿來，那個，市長選舉補助款全數捐出來了嗎！？又可以當市長領薪水了。竟然還跟市民要紅包...」，最後也寫下「完全符合韓國瑜市長的無聊當有趣」

面對這樣的質疑，市府內部人員私下表示「真的很委屈」，這句話不是從小過年經常會講的一句話，而且現在公務人員體制相當透明，已經鮮少發生收賄的情況，再加上高雄市政府，在韓國瑜擔任市長之後上上下下都受到「嚴格監督」，怎麼可能用市長紅包「公然」要紅包。

「時間對我們來說完全沒用！」