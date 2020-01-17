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連5日直擊韓國瑜回高雄上班！出門時間曝市長「苦民所苦」行程

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記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

《ETtoday新聞雲》記者連續5日直擊高雄市長韓國瑜在結束總統大選後回到高雄市的每日出門時間，17日韓國瑜是在上午的8點08分出門，然後就在8點半左右進到了鳳山辦公室，幾乎跟前一天差不多，但是不同的是今天只有唯一公開行程在下午5點，一改過往只要上午沒行程，就不進鳳山辦公室，所以才會被酸「苦民所苦，睡到中午」，韓國瑜似乎真的開始當「高雄市長」了。

▲韓國瑜17日出門，跟守候的記者朋友打招呼 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜17日出門，跟守候的記者朋友打招呼 。（圖／記者洪正達攝）

就在17日的上午7點多左右，韓國瑜位在左營的官邸大樓門口就已經有將近7家媒體守候，只見到韓國瑜競選總統期間的國安隨扈忙著從大樓裡頭搬東西到車上，像是麥克風架、簡便行李等等，意味著就在17日結束這一天，他們也卸下韓國瑜的維安任務。

▲韓國瑜17日出門時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜17日出門時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜17日出門時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜17日出門時間 。（圖／記者吳奕靖攝）

時間到了8點08分，韓國瑜滿臉笑容、相當有精神的走出大門，還跟在場媒體記者說早安後，就快步往廂型車走了進去，隨後車隊就出發前往高雄市政府鳳山辦公室，差不多是在8點半左右抵達，這樣的行程時間就跟16日當天差不多。

不過相較韓國瑜結束總統競選之後回來高雄市政府上班的這幾天行程，前4天韓國瑜當日第一個公開行程時間點都是在10點左右，但是17日的上午是沒有公開行程，直到下午5點才要去六龜，但是去年《ETtoday新雲聞》就直擊韓國瑜只要上午沒有公開行程，通常出門時間都是在中午之後，經過報導之後被酸「苦民所苦，睡到中午」，但是現在卻一改過去樣態，早上8點半就進入高雄市政府鳳山辦公室，似乎韓國瑜正在用行動宣告，沒有了黨務、選總統等等的拖累，他可以「專心」做好高雄市長的職務。

▲韓國瑜17日出門，跟守候的記者朋友打招呼 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜17日出門，跟守候的記者朋友打招呼 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜17日出門，跟守候的記者朋友打招呼 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜17日出門，跟守候的記者朋友打招呼 。（圖／記者洪正達攝）

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