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韓國瑜回歸高雄第四天　動得厲害！出門時間大提早...第一站地點曝　

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記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜結束總統大選回到高雄市政府第四天，一改過去前三天的習慣，就在上午8點零8分走出左營官邸大樓，而且第一站就前往高雄市政府鳳山辦公室，雖然過程中有點小塞車，不過韓國瑜的車隊仍然保持「一貫」風格，跟其他用路人一起排隊，27分鐘後抵達鳳辦。

▲韓國瑜回到市府上班第4天，明顯提早在8點08分出門 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜回到市府上班第4天，車隊在8點10分出發 。（圖／記者吳奕靖攝）

16日早上八點零八分，韓國瑜步出了左營官邸大門，看到記者還非常親切的打招呼「早早早」、「你們怎麼這麼早」，然後就快步往車內走去，記者在這段過程當中，還特別詢問「市長，今天八點耶！」，市長只回了：「好好」。而對於其他問題就都沒有回答了。

▲韓國瑜回到市府上班第4天，明顯提早在8點08分出門 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜回到市府上班第4天，相較前幾天提早出門前往鳳辦。（圖／記者吳奕靖攝）

隨後整個車隊就離開官邸大門，車隊一路就往鳳山辦公室方向移動，只是過程中，又在左營的博愛路與大中路交叉口遇到塞車，但是車隊並沒有使用「優先通行權」，而是跟其他用路人一起排隊。整個車隊在8點35分抵達鳳山辦公室，相較韓國瑜回到高雄市府上班第二天，當天從住處前往鳳山辦公室花了15分鐘，也是一樣路線、地點，時間卻是明顯多了12分鐘。

相較前三天的公務行程，前三天都是上午十點，16日韓國瑜表定公開的第一項行程是在上午10點20分前往高醫，相較前三天的公務行程晚了20分鐘，不過韓國瑜卻是比前幾天早出門，而且面對來自四面八方的「檢視言論」，韓國瑜市府團隊的回應也比過去積極、主動，像是15日的楠梓火警造成高雄空汙遭到立委趙天麟批評，韓國瑜一結束10點鐘的左營海軍拜會行程之後，立刻轉往了火災現場了解，看來面對「罷韓」聲浪，韓國瑜用行動說明一切，他回來了！

▲韓國瑜回到市府上班第4天，明顯提早在8點08分出門 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲韓國瑜回到市府上班第4天，明顯提早在8點08分出門 。（圖／記者吳奕靖攝）

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