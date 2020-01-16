獨／高雄選舉症候群患者多一成！趕出門、離家...醫建議：別互相折磨…

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

2020大選終於落幕！不過有許多民眾還是走不出「選舉」的氛圍，情緒明顯產生焦慮、失眠、難過、易怒的狀況，網路上更是頻頻傳出親子因政黨立場不同而失和的故事。阮綜合醫院身心科醫師林奕萱透露，近期門診觀察「選舉症候群」患者大約多了一成。

▲韓國瑜高雄競選總部開票落後，韓粉憂心不已。（示意圖／照片人物與文章所提無關）

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▲阮綜合身心科醫師林奕萱。（圖／記者吳奕靖攝）

2020大選結果，民進黨大獲全勝，讓藍營支持者大感落寞，而在選舉前後，網路上就常常傳出子女和家中長輩因政治立場不同而產生對立的故事。林奕萱舉例，像是網路上有傳出子女被趕出家門，也有長輩離家出走等故事，這些相對激烈的舉動，建議不要採取更激烈的手段「互相折磨」，建議雙方暫時「空間隔離」，待選舉熱潮過後，再針對衝突來改善家庭關係。

▲韓粉爸因電視不斷播送蔡英文勝選消息，氣得砸電視。（圖／翻攝「公民割草行動」）

林奕萱指出，這些因政黨立場不同而產生親子裂痕的故事，在選舉後似乎更顯得誇張，不過她認為，選舉症候群通常不會影響太久，「選舉可能只是觸發點」，這樣的家庭可能原本就有需要討論或改善的空間，只是碰上選舉火熱的氣氛，才讓家庭衝突爆發。

林奕萱建議，有選舉症候群症狀患者，盡量維持穩定生活作息、減少接觸選舉相關新聞的機會以及避談選舉相關訊息，可選擇做休閒活動，度過火熱的選舉氛圍。

►我沒有遲到，是時間遲到了！