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新春佳節熱鬧秘笈在北捷　吃喝玩樂行頭一個都不能少

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▲新春佳節熱鬧秘笈在北捷，吃喝玩樂行頭一個都不能少。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲新春佳節熱鬧秘笈　吃喝玩樂行頭一個都不能少 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲過年要怎麼玩？吃喝玩樂秘笈全部都在捷運燈箱。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

農曆春節即將到來，吃喝玩樂秘笈全部都在捷運燈箱，過年就是要全家大小一起來場電影，不論是成龍最新動作喜劇《急先鋒》，或者是爆笑動畫喜劇《變身特務》，都能全家一起笑呵呵，另外從小伙子變成中年大叔，黃金拍檔重出江湖，超吸睛的《絕地戰警》，讓搭乘捷運的乘客大呼過癮！

▲新春佳節熱鬧秘笈　吃喝玩樂行頭一個都不能少 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼索尼影業行銷總監 Joyce表示，威爾史密斯和馬汀勞倫斯黃金拍檔重出江湖，讓影迷們相當興奮。

▲新春佳節熱鬧秘笈　吃喝玩樂行頭一個都不能少 。（圖／記者謝婷婷攝）

索尼影業行銷總監 Joyce表示，《絕地戰警》是大家都很喜歡的威爾史密斯跟馬汀勞倫斯組合，他們已經17年沒有一起合體了，在裡面有很多很幽默的對話，當然也有一些很刺激的動作、飛車跑車、爆破等等場面，這個電影片名叫做「BAD BOYS FOR LIFE」，其實在中文來講，FOR LIFE跟我們現在要過年的年味感覺其實很貼近，我們覺得「FOR LIFE」，其實就是「福來」，希望大家過年這段時間有很多的福，一直不停的來。

▲新春佳節熱鬧秘笈　吃喝玩樂行頭一個都不能少 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲中祥食品行銷顧問蔡培敏提到，今年中祥屆滿50週年，利用紅白PK讓民眾瞭解熱銷商品。

漫長年假想要不無聊，電影手遊可是少不了，喜愛手遊的你，絕不能錯過經典再現的TERA Classic，以及改編日本超人氣動漫的《一拳超人》，而搭上北車手扶梯，一面是紅色別開生麵，一面是白色天賦異餅，紅白大賽PK讓人忍不住一看再看，中祥食品行銷顧問蔡培敏提到，「今年中祥屆滿50週年，中祥自己本身的LOGO是紅跟白，利用這次機會做一個PK的活動，一次把我們所有的熱銷商品，透過手扶梯表現出來，因為中祥食品以往比較少做廣告，但是它的商品其實很多人一看到就會說，啊這個餅乾我吃過，但是並不知道它是中祥的」。

▲北捷燈箱。（圖／ETtoday攝）

▲▼綜藝天王吳宗憲和女兒Sandy，在捷運忠孝復興站，狂發百萬紅包賀新年。

▲北捷燈箱。（圖／ETtoday攝）

來到忠孝復興，超喜氣的東森購物紅包牆映入眼簾，原來是綜藝天王吳宗憲和女兒Sandy狂發百萬紅包賀新年，最大包高達8888，讓你金鼠年大發特發，最讓人頭痛的年節禮盒，就讓新東陽幫你輕鬆搞定，送上超討喜的鼠錢滿滿禮盒，整年就能財運滾滾來，若是想要大方有面子，選奇華餅家就對了，新年穿新鞋，跟著流行天后 Jolin 穿上PUMA復古鞋，舉手投足皆是時尚大片。

▲新春佳節熱鬧秘笈　吃喝玩樂行頭一個都不能少 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲年節禮盒送上超討喜的鼠錢滿滿禮盒，讓收禮人整年財運滾滾來。

▲新春佳節熱鬧秘笈　吃喝玩樂行頭一個都不能少 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲出遊就是要拍很多美照，就靠三星Galaxy a51、a71幫你美出新高度。

出遊拍美照，就靠三星Galaxy a51、a71幫你美出新高度，走春可以到最新開幕的遠東百貨信義A13逛好逛滿，SOGO百貨更是迎春好禮大放送，購物記得聰明消費，刷中信LINE Pay卡，最高可享15%回饋，想出國旅遊的朋友，不妨到檳城體驗多元文化，到日本九州參加百花盛典，到關西一卡在手到處玩透透，也可以搭乘近鐵電車感受不一樣的日本，喜歡愜意放鬆的行程，可以選擇麗星郵輪，在國內到處走春之外，也可以在家看聲林之王和親友PK歌聲，農曆春節就跟著北捷秘笈一起嗨起來！

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