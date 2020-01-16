誰能問鼎台北市長？　王鴻薇：吳怡農最有話題性

▲王鴻薇認為，蔣萬安最有實力，吳怡農最有話題性。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

記者黃巈禾／台北報導

2022年台北市長人選備受關注，蔣萬安、吳怡農、李彥秀、高嘉瑜、黃國昌等人都被點名。對此，台北市議員王鴻薇認為，蔣萬安最有實力，吳怡農最有話題性。

這次台北市立委選舉，以蔣萬安、吳怡農雙帥對決最受矚目，最後由蔣萬安連任成功，但吳怡農知名度就此打開，許多吳怡農的支持者希望他能競選2022年台北市長。尋求連任的李彥秀敗給高嘉瑜，但李彥秀支持者期盼她挑戰2022台北市長一位。至於黃國昌在不分區立委中沒選上，也有支持者希望角逐市長一位。

王鴻薇16日在臉書表示，有媒體問她對台北市長人選的看法並開出六個名單，分別是黃國昌、黃珊珊、蔣萬安、李彥秀、吳思瑤、吳怡農，她覺得每位都很強，蔣萬安最有實力，吳怡農最有話題性，若兩人再對決，話題性更高。

王鴻薇提到，最有爆發性的黑馬是黃國昌，「當然前提是，柯P決定交棒給黃國昌」，不過，被呼聲問鼎台北市長的女性人選中都歷任數屆台北市議員，經歷相當豐富，若台北市能出現第一位女市長絕對令人期待。

最後，王鴻薇說，2018六都選舉風采全在高雄，2022目光會聚焦首都台北，「誰能問鼎首都，我看，現在已經就在布局中了」、「台北市長候選人強將輩出」、「2022北市誰與爭鋒」。