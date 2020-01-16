曾護航吳敦義現在喊下台　連勝文：黑色喜劇演得難看卻十足警世

▲吳敦義請辭後現身。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

吳敦義15日在中常會請辭黨主席獲准。對此，國民黨中央委員連勝文在臉書表示，當初吳敦義提出不分區名單引發爭議，有些人拚命護航吳敦義，現在跳出來叫吳敦義下台，就像荒謬的黑色喜劇，演得很難看，卻充滿十足的警世意味。

連勝文表示，選後這幾天，媒體及網路上已有非常多的文章在檢討國民黨中央及韓國瑜，但看到有些人選前瘋狂蹭韓國瑜，選後立刻翻臉批評，又或是在吳敦義提出那份充滿著「厭世」風格的不分區名單時，拚命護航，甚至用各種方式攻擊他的人，現在跳出來叫吳敦義下台，感覺就像一齣齣荒謬的黑色喜劇，雖然演得很難看，卻充滿了十足的警世意味。

連勝文分享社論「沒有生根及成長欲望的國民黨如何再起？」，表示與其他事後諸葛文不同的地方，在於它指出一個國民黨過去多年來非常嚴重的問題，那就是黨主席把自己看的「比黨還大」，也就是這種充滿威權與自戀的心態，才讓人看到多年來黨高層種種的師心自用，也導致黨内一種「看上不看下」的組織文化。

連勝文指出，黨主席把黨機器當踏腳石，而人才若能為黨主席個人服務，即納入黨主席私人的侍從體系，而有不同意見或不愛拍馬屁的人，即便對國家社會或黨有貢獻，也只能被排擠，久而久之這個黨，內部一片祥和，同溫層內四季如春，卻跟這個社會脫節，這就是問題的根源。

連勝文提到，他過去不只一次的提出這些看法，只可惜人微言輕，起不了作用，所以過去五年中，包含選舉造勢，他只去了離家走路不到20分鐘的中央黨部，不到十次，因為他決定走自己的路，從較熟悉的青年議題開始，不論是青年創新創業、體育、社區公益或公共事務，在黨中央同溫層外，多的是可以努力之處。

連勝文提及，走自己的路，讓他開始接觸到黨中央無心也無力接觸的台灣新世代，反而給了更寬廣的空間，所以未來黨主席若仍抱著這種「自己比黨大」的心態，那這個主席不管是誰一點都不重要，「因為我們是不會認同的！」

連勝文指出，「我對『個人』實在是沒有什麼信心，因為聽了太多空話了！」要確保這個黨未來能持續進步，真正的引領社會，連結新世代，正確的方式應是採取集體領導，集合眾人智慧，互相合作，並徹底的摒棄這種黨主席個人大於黨的老舊思維。

連勝文進一步指出，未來黨主席更應該是黨內不同意見的協調者，而非只是仲裁者，只有尊重不同的意見，才有可能真正的凝結黨內的共識，向共同目標邁進，不要再試著把黨機器變成自己的私人部隊，因為事實證明，這只會越玩越小，「除了有所求的人外，沒人會理你的！」

連勝文認為，國民黨一定要破解一種迷思，那就是期待一個完美的領袖橫空出世，變成未來救世主，只有透過群體的力量，所有人共同努力，每一個人都是這個黨的救世主，各盡其才，這個黨才會真正有希望。

最後，連勝文說，事實已經證明，過多的算計到最後都變成一無所有，如果黨的領導人一直執著於自己的利益，那這個黨不可能會有任何改變，領導人願意拋開自己，無私無我，可能才是這個黨未來重生的關鍵。