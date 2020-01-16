新北捷運環狀線拍板！ 侯友宜：農曆春節前開放免費試乘

▲侯友宜視察環狀線。（圖／新北市政府提供）

記者黃巈禾／台北報導

交通部長林佳龍16日核准捷運環狀線營運前改善報告，交通部也回函台北市政府，核准環狀線營運，由台北市政府、新北市政府共同決定通車時間。新北市長侯友宜16日宣布，待收到營運許可函後的第3天，每日上午10時至下午4時，開放民眾免費試乘，在農曆年前讓市民親自搭乘體驗。

交通部16日發函核准新北捷運環狀線通車，新北市長侯友宜也在今天視察全線營運前改善狀況，同時宣布將於農曆春節前開放民眾免費試乘，希望市民實際搭乘體驗後，回饋更多缺失與意見，讓環狀線改善到盡善盡美，順利於農曆春節後舉辦通車典禮。

侯友宜表示，交通部在履勘時提出6項營運前改善缺失，經過台北捷運公司、新北市捷運局及台北市捷運局的努力，交通部預計今天函復雙北市府，核發環狀線營運通車許可。

侯友宜也宣布，待收到營運許可函後的第三天，每日上午10時至下午4時，開放民眾免費試乘，在農曆年前讓市民親自搭乘體驗，改善所有零星缺失，確保通車品質細膩到位、盡善盡美。而正式營運通車日期，侯市長說，待與台北市長柯文哲會商後共同宣布，正式通車後也會有一個月的免費試乘期。

新北市捷運局表示，環狀線與文湖線同屬無人駕駛的中運量捷運系統，文湖線通車初期，多次發生影響營運的突發情況，交通部及履勘委員十分重視系統穩定性及電聯車妥善率。因此，新北市府預計農曆春節前開放讓民眾免費試乘，時間配合臺北捷運公司規劃，為每天上午10時到下午4時，確保能有較充足的時間，在收班後調整系統及檢修電聯車，使後續服務更為穩定。

不僅如此，侯友宜也提及，捷運環狀線在新北產業園區站串聯機場捷運，經向中央積極爭取，預辦登機設施已建置完成，待環狀線通車後啟用，屆時市民可直接在新北產業園區站內連通機場線，使用預辦登機及行李托運服務，不必再繞行至臺北車站，大幅節省旅程時間。

值得一提的是，新北環狀線全線14座車站中有8座可轉乘其他捷運路線，在新北產業園區站、大坪林站、景安站及頭前庄站4座轉乘站特別設有「音樂通廊」，委請松山新店線到站音樂創作者周岳澄老師，以「穿梭」、「印象」、「歸途」3個主題，譜出「小市民的一天」，利用原創音樂讓新北市民擁有共同音樂記憶。

另外，旅客在列車上聽到的轉乘與終點站提示及月台的列車進站音樂，則是取材自《望春風》部分旋律，向台灣民謠致敬。